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12:27 (мск), источник: ТАСС

Roland Garros может пройти без зрителей

ПАРИЖ, 10 мая. /ТАСС/. Президент Французской федерации тенниса (FFT) Бернар Джудичелли не исключает, что Открытый чемпионат Франции будет проведен в сентябре без зрителей. Комментарий Джудичелли приводит агентство AFP.

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Источник: AP 2020

«Мы не исключаем никаких вариантов. Попытаться отдать предпочтение одному из них сейчас — это была бы попытка все запутать, так как на данный момент нам сильно не хватает информации», — сказал глава федерации. В то же время он отметил, что «проведение турнира без зрителей позволило бы задействовать часть его экономической модели, в частности права на трансляцию и спонсорство». «Этим не следует пренебрегать», — подчеркнул Джудичелли.

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Ранее было объявлено, что Открытый чемпионат Франции, проведение которого было запланировано в Париже на период с 25 мая по 7 июня, перенесен на осень в связи с пандемией коронавирусной инфекции. Позднее издание Le Parisien сообщило, что старт 124-го по счету турнира будет отложен на одну неделю, соревнование начнется 27 сентября. «Начнется ли чемпионат 20 или 27 сентября — это мало что меняет», — сказал Джудичелли.

«Решение о переносе турнира мы приняли осознанно и со всей необходимой ответственностью. Могу даже сказать, что я принял его как “отец этого семейства”. Открытый чемпионат Франции является движущей силой тенниса в стране, он питает действующих лиц этой экосистемы. Поэтому в такой ситуации мы в первую очередь думаем о них, о том, чтобы защитить их», — добавил президент теннисной федерации страны.

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