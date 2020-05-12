В Испании пройдут турниры с участием теннисистов топ-100 рейтинга ATP
Испанская федерация тенниса с 10 июля планирует провести серию турниров с участием игроков топ-100 рейтинга Ассоциации
Испанская федерация тенниса с 10 июля планирует провести серию турниров с участием игроков топ-100 рейтинга Ассоциации
Всего в Испании хотят провести четыре турнира, общий призовой фонд составит 600 тысяч евро. Два турнира будут проводиться в командном формате, два других — по олимпийской системе с участием игроков топ-100 рейтинга ATP, которые будут посеяны с четвертьфинальной стадии. Турниры состоятся в Льейде, Вильене, Севилье и Мадриде.
В марте Ассоциация