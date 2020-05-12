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09:22 (мск), источник: Спорт РИА Новости

В Испании пройдут турниры с участием теннисистов топ-100 рейтинга ATP

Испанская федерация тенниса с 10 июля планирует провести серию турниров с участием игроков топ-100 рейтинга Ассоциации теннисистов-профессионалов (ATP), сообщает Marca.

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Источник: Спорт РИА Новости

Всего в Испании хотят провести четыре турнира, общий призовой фонд составит 600 тысяч евро. Два турнира будут проводиться в командном формате, два других — по олимпийской системе с участием игроков топ-100 рейтинга ATP, которые будут посеяны с четвертьфинальной стадии. Турниры состоятся в Льейде, Вильене, Севилье и Мадриде.

В марте Ассоциация теннисистов-профессионалов (ATP) и Женская теннисная ассоциация (WTA) приняли совместное решение приостановить все турниры до 13 июля из-за распространения коронавируса. ATP 9 мая сообщила, что пока не приняла никаких решений относительно возобновления сезона.

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