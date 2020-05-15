Комплекс, где проводится US Open, прекратил работу в качестве временной больницы

«Часть Национального теннисного центра была превращена в больницу. Также его использовали для приготовления еды. Здесь больше нет пациентов. Начались работы по переоборудованию здания. Спасибо всем, кто продолжает усердно работать ради спасения жизней», — написала в твиттере экс-первая ракетка мира Билли Джин Кинг, в честь которой назван центр.