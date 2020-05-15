Комплекс, где проводится US Open, прекратил работу в качестве временной больницы
Национальный теннисный центр USTA, где проводится US Open, прекратил работу в качестве временной больницы, появившейся на его территории в апреле.
Национальный теннисный центр USTA, где проводится US Open, прекратил работу в качестве временной больницы, появившейся на его территории в апреле.
«Часть Национального теннисного центра была превращена в больницу. Также его использовали для приготовления еды. Здесь больше нет пациентов. Начались работы по переоборудованию здания. Спасибо всем, кто продолжает усердно работать ради спасения жизней», — написала в твиттере
Напомним, на данный момент организаторы US Open не объявляли об изменениях в календаре. Они рассчитывают провести турнир в этом году и рассматривают возможность переноса соревнований в