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15 мая, источник: Sports.Ru

Комплекс, где проводится US Open, прекратил работу в качестве временной больницы

Национальный теннисный центр USTA, где проводится US Open, прекратил работу в качестве временной больницы, появившейся на его территории в апреле.

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Источник: AP 2020

«Часть Национального теннисного центра была превращена в больницу. Также его использовали для приготовления еды. Здесь больше нет пациентов. Начались работы по переоборудованию здания. Спасибо всем, кто продолжает усердно работать ради спасения жизней», — написала в твиттере экс-первая ракетка мира Билли Джин Кинг, в честь которой назван центр.

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Напомним, на данный момент организаторы US Open не объявляли об изменениях в календаре. Они рассчитывают провести турнир в этом году и рассматривают возможность переноса соревнований в Индиан-Уэллс.

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