Шарапова: Приняла решение о завершении карьеры в правильное время
Прославленная отечественная теннисистка Мария Шарапова снова порассуждала о принятом решении об уходе из спорта.
Прославленная отечественная теннисистка Мария Шарапова снова порассуждала о принятом решении об уходе из спорта.
Россиянка завершила карьеру в начале 2020 года.
«Считаю, что решение было принято в правильное время… Ведь в противном случае я бы сейчас сидела и думала: “Когда будет следующая тренировка? А для чего я вообще тренируюсь?” Вообще,
Напомним, что 18 марта ассоциации АТР и WTA приняли решение приостановить все теннисные турниры до 7 июня.
Впоследствии паузу в сезоне продлили до 13 июля.