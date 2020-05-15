Шарапова: Приняла решение о завершении карьеры в правильное время

«Считаю, что решение было принято в правильное время… Ведь в противном случае я бы сейчас сидела и думала: “Когда будет следующая тренировка? А для чего я вообще тренируюсь?” Вообще, из-за COVID-19 сейчас множество вопросов, связанных со спортом», — приводит слова Шараповой WTA Tennis.