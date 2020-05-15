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10:14 (мск), источник: Газета.Ру

Шарапова: Приняла решение о завершении карьеры в правильное время

Прославленная отечественная теннисистка Мария Шарапова снова порассуждала о принятом решении об уходе из спорта.

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17
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17
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Россиянка завершила карьеру в начале 2020 года.

«Считаю, что решение было принято в правильное время… Ведь в противном случае я бы сейчас сидела и думала: “Когда будет следующая тренировка? А для чего я вообще тренируюсь?” Вообще, из-за COVID-19 сейчас множество вопросов, связанных со спортом», — приводит слова Шараповой WTA Tennis.

Во время загрузки произошла ошибка.

Напомним, что 18 марта ассоциации АТР и WTA приняли решение приостановить все теннисные турниры до 7 июня.

Впоследствии паузу в сезоне продлили до 13 июля.

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