Кукушкин назвал будущую звезду мирового тенниса из Казахстана

«Совершенно сумасшедшие результаты, которые она показала, начиная с прошлого года. В этом году я видел ее на турнире в Дубае, который был совместным. Она проиграла совершенно обидный матч в финале, мы смотрели, находясь в Дубае на стадионе… На тай-брейке в третьем сете, если не ошибаюсь, с Халеп играя. Был очень хороший матч, она играла просто блестяще. Очень радостно видеть, что у нас подрастает теннисистка такого уровня, которая через пару лет будет на ведущих ролях в мировом теннисе. Конечно, я видел ее результаты. Это очень радует», — сказал Кукушкин.