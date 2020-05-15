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15 мая, источник: Vesti.kz

Кукушкин назвал будущую звезду мирового тенниса из Казахстана

Казахстанский теннисист Михаил Кукушкин в прямом эфире Vesti.kz в Instagram высказался по поводу результатов первой ракетки страны среди женщин Елены Рыбакиной. Он отметил, что скоро она будет на ведущих ролях в мировом теннисе, вспомнив о матче, который сам посетил.

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«Совершенно сумасшедшие результаты, которые она показала, начиная с прошлого года. В этом году я видел ее на турнире в Дубае, который был совместным. Она проиграла совершенно обидный матч в финале, мы смотрели, находясь в Дубае на стадионе… На тай-брейке в третьем сете, если не ошибаюсь, с Халеп играя. Был очень хороший матч, она играла просто блестяще. Очень радостно видеть, что у нас подрастает теннисистка такого уровня, которая через пару лет будет на ведущих ролях в мировом теннисе. Конечно, я видел ее результаты. Это очень радует», — сказал Кукушкин.

Напомним, 20-летняя Рыбакина является 17-й ракеткой мира. Данная позиция в рейтинге WTA стала исторической для Казахстана.

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