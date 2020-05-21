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00:26 (мск), источник: Чемпионат.com

Аманда Анисимова и Анна Калинская сменили имидж. Зачем?

Американка русского происхождения Аманда Анисимова накануне первого турнира после карантина поэкспериментировала со своей внешностью.

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Первые баталии на кортах уже начались, но теннисисты продолжают совершенствоваться в кулинарном мастерстве, гулять на свежем воздухе и примерять новую одежду. Посмотрим, что происходит в соцсетях у спортсменов.

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Поэкспериментировала со своим имиджем американка русского происхождения Аманда Анисимова. Обычно такие кардинальные перемены во внешности происходят накануне значительных событий. Возможно для 18-летней теннисистки это связано с тем, что у неё закончился карантин и она возвращается к соревновательной практике. На днях Аманда откроет программу матчей первого для себя показательного турнира MyUTR Pro Match Series в Вест-Палм-Бич (Флорида) после карантина.

Участвуют также Элисон Риске, Даниэль Коллинз и австралийка Айла Томлянович.

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Анна Калинская тоже решила сменить цвет волос. Интересно, зачем? Как бы то ни было, в подписи к фото россиянка поделилась переживаниями по поводу негативной реакции со стороны мамы. Однако в комментариях многие оценили новый имидж теннисистки и подбодрили её.

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Спустя пару дней Калинская опубликовала видео в своём «инстаграме», на котором она во время тренировки попыталась перепрыгнуть через сетку, но зацепилась за неё ногой и упала. «Вот как складывается мой 2020 год», — с грустью прокомментировала этот ролик Анна. Позднее в «сториз» россиянка показала последствия своего падения через сетку. Судя по фото, Калинская сильно ушибла ногу. «Да, я сама себя повредила. И запястье тоже», — подписала запись спортсменка.

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Американка Серена Уильямс опубликовала новое фото в своём «инстаграме». Бывшая первая ракетка мира предстала в длинном белом платье. Запись за 17 часов собрала почти 136 тыс. лайков. «Вторничное настроение», — подписала фото бывшая первая ракетка мира.

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Радуется возможности выбраться на свежий воздух пуэрториканка Моника Пуиг. Олимпийская чемпионка-2016 смогла совершить конную прогулку.

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Стального коня оседлал грек Стефанос Циципас.

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Любуется на родную Одессу украинка Даяна Ястремская.

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Прогулялась по лесу в окрестностях Загреба хорватка Донна Векич.

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Решила немного потренировать удары в гольфе прямо на улице чешская теннисистка Каролина Мухова. В конце мая она примет участие в показательном турнире в Праге с участием сильнейших теннисисток из Чехии — Петры Квитовой, сестёр Плишковых, Барборы Стрыцовой.

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А немец русского происхождения Александр Зверев просто счастлив, что наконец-то возобновилась футбольная Бундеслига, где он теперь может снова болеть за любимую мюнхенскую «Баварию». Добавим, что любимцы

Саши его не подкачали и выиграли в первом туре после двухмесячной паузы в гостях у берлинского «Униона» — 2:0.

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Вновь хозяйничает на кухне швейцарец Стэн Вавринка. На этот раз на снимке он только приготовил скалку, чтобы раскатывать тесто для приготовления пиццы. Трёхкратный победитель турниров «Большого шлема» обратился к подписчикам, чтобы ему подсказали, какие начинки следует использовать. Однако бокал с вином уже на месте.

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На днях отметил свой 29-й день рождения Григор Димитров. Бывший 3-й номер мировой классификации получил в подарок внушительных размеров торт, украшенный изображением болгарского флага и поздравительной надписью.

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30-летие отметил аргентинский теннисист Гидо Пелья в компании со своей невестой — известной моделью Стефани Демнер.

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День рождения отметили и в семье итальянцев Фабио Фоньини и Флавии Пеннетты. Их старшему сыну Федерико исполнилось три года.

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В заключение отметим, что в мае в Германии прошли три показательных турнира после карантина, начался четвёртый. Также состоялся мужской турнир в Палм-Бич (США), на очереди — женский. Кроме этого, намечены соревнования в теннисных академиях Муратоглу во Франции, Рафаэля Надаля в Испании и Янко Типсаревича в Сербии, а также турниры в Чехии и Австрии. Так что теннисная жизнь постепенно начинает просыпаться, и нас ждёт много интересного.

Даниил Сальников

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