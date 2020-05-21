Аманда Анисимова и Анна Калинская сменили имидж. Зачем?
Американка русского происхождения Аманда Анисимова накануне первого турнира после карантина поэкспериментировала со своей внешностью.
Американка русского происхождения Аманда Анисимова накануне первого турнира после карантина поэкспериментировала со своей внешностью.
Первые баталии на кортах уже начались, но теннисисты продолжают совершенствоваться в кулинарном мастерстве, гулять на свежем воздухе и примерять новую одежду. Посмотрим, что происходит в соцсетях у спортсменов.
Поэкспериментировала со своим имиджем американка русского происхождения Аманда Анисимова. Обычно такие кардинальные перемены во внешности происходят накануне значительных событий. Возможно для 18-летней теннисистки это связано с тем, что у неё закончился карантин и она возвращается к соревновательной практике. На днях Аманда откроет программу матчей первого для себя показательного турнира MyUTR Pro Match Series в
Участвуют также Элисон Риске, Даниэль Коллинз и австралийка Айла Томлянович.
Анна Калинская тоже решила сменить цвет волос. Интересно, зачем? Как бы то ни было, в подписи к фото россиянка поделилась переживаниями по поводу негативной реакции со стороны мамы. Однако в комментариях многие оценили новый имидж теннисистки и подбодрили её.
Спустя пару дней Калинская опубликовала видео в своём «инстаграме», на котором она во время тренировки попыталась перепрыгнуть через сетку, но зацепилась за неё ногой и упала. «Вот как складывается мой 2020 год», — с грустью прокомментировала этот ролик Анна. Позднее в «сториз» россиянка показала последствия своего падения через сетку. Судя по фото, Калинская сильно ушибла ногу. «Да, я сама себя повредила. И запястье тоже», — подписала запись спортсменка.
Американка Серена Уильямс опубликовала новое фото в своём «инстаграме». Бывшая первая ракетка мира предстала в длинном белом платье. Запись за 17 часов собрала почти 136 тыс. лайков. «Вторничное настроение», — подписала фото бывшая первая ракетка мира.
Радуется возможности выбраться на свежий воздух пуэрториканка Моника Пуиг. Олимпийская чемпионка-2016 смогла совершить конную прогулку.
Стального коня оседлал грек Стефанос Циципас.
Любуется на родную Одессу украинка Даяна Ястремская.
Прогулялась по лесу в окрестностях Загреба хорватка Донна Векич.
Решила немного потренировать удары в гольфе прямо на улице чешская теннисистка Каролина Мухова. В конце мая она примет участие в показательном турнире в Праге с участием сильнейших теннисисток из Чехии — Петры Квитовой, сестёр Плишковых, Барборы Стрыцовой.
А немец русского происхождения Александр Зверев просто счастлив, что
Саши его не подкачали и выиграли в первом туре после двухмесячной паузы в гостях у берлинского «Униона» — 2:0.
Вновь хозяйничает на кухне швейцарец Стэн Вавринка. На этот раз на снимке он только приготовил скалку, чтобы раскатывать тесто для приготовления пиццы. Трёхкратный победитель турниров «Большого шлема» обратился к подписчикам, чтобы ему подсказали, какие начинки следует использовать. Однако бокал с вином уже на месте.
На днях отметил свой 29-й день рождения Григор Димитров. Бывший 3-й номер мировой классификации получил в подарок внушительных размеров торт, украшенный изображением болгарского флага и поздравительной надписью.
30-летие отметил аргентинский теннисист Гидо Пелья в компании со своей невестой — известной моделью Стефани Демнер.
День рождения отметили и в семье итальянцев Фабио Фоньини и Флавии Пеннетты. Их старшему сыну Федерико исполнилось три года.
В заключение отметим, что в мае в Германии прошли три показательных турнира после карантина, начался четвёртый. Также состоялся мужской турнир в
Даниил Сальников