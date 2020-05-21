Теннисист-рекордсмен рассказал о жесткости русских и легендарном предке из СССР

«Чтобы стать теннисистом, тебе нужна внутренняя прочность. Она у меня есть, и я думаю, что это моя русская часть. Русские — очень жесткие, это их культура», — посчитал Циципас. Он назвал своего дедушку, олимпийского чемпиона Сергея Сальникова, российской легендой и заявил, что очень сожалел о его смерти, так как мечтал с ним познакомиться.