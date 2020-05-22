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16:54 (мск), источник: Спорт-Экспресс

Осака за год заработала рекордную для женского спорта сумму. Она превзошла достижение Серены Уильямс

Журнал Forbes составил рейтинг самых высокооплачиваемых спортсменок года.

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Источник: Спорт-Экспресс

Японская теннисистка Наоми Осака установила рекорд женского спорта, заработав 37,4 миллиона долларов и став самой высокооплачиваемой спортсменкой мира. В рейтинге спортсменов всех полов Осака занимает 29-е место. Ранее спортсменки никогда так много не зарабатывали.

Американка Серена Уильямс занимает 33-е место — она заработала 36 миллионов долларов. Впервые с 2016 года в топ-100 спортсменов вошли две женщины (кроме теннисисток, из женщин в рейтинге никого нет).

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