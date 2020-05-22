Осака за год заработала рекордную для женского спорта сумму. Она превзошла достижение Серены Уильямс
Журнал Forbes составил рейтинг самых высокооплачиваемых спортсменок года.
Журнал Forbes составил рейтинг самых высокооплачиваемых спортсменок года.
Японская теннисистка Наоми Осака установила рекорд женского спорта, заработав 37,4 миллиона долларов и став самой высокооплачиваемой спортсменкой мира. В рейтинге спортсменов всех полов Осака занимает 29-е место. Ранее спортсменки никогда так много не зарабатывали.
Американка Серена Уильямс занимает 33-е место — она заработала 36 миллионов долларов. Впервые с 2016 года в топ-100 спортсменов вошли две женщины (кроме теннисисток, из женщин в рейтинге никого нет).