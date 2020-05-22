Арина Соболенко показала, как тренирует твинер

Напомним, теннисный сезон был приостановлен и возобновится не ранее августа. Вспышка COVID-19 была зафиксирована в конце прошлого года в Ухани (КНР).

Спортсмены находятся на самоизоляции и поддерживают физическую форму в домашних условиях. В то же время правительство Беларуси не стало вводить жёсткие ограничения в связи с распространением коронавируса — теннисисты имеют возможность тренироваться на кортах.