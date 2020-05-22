Текущие события
Футбол. Зарубежный
1-й тайм
Шахтер С
Белшина
00
Футбол. Зарубежный
21:30
Герта
Унион Б
Футбол. Зарубежный
18:00
Славия М
Городея
11
Футбол. Зарубежный
23.05
Боруссия М
Байер
Футбол. Зарубежный
23.05
Вольфсбург
Боруссия Д
Футбол. Зарубежный
23.05
Фрайбург
Вердер
Все события
Фоторепортажи
19Новый облик футбола: без зрителей и рукопожатий
15Гэтжи нокаутировал Фергюсона и другие события UFC 249
19:46 (мск), источник: Чемпионат.com

Арина Соболенко показала, как тренирует твинер

Первая ракетка Беларуси и 11-й номер рейтинга WTA Арина Соболенко выложила на своей странице в «Инстаграме» видео, на котором тренирует эффектный удар между ног, называемый твинером.

Наверх
Источник: AFP 2020

«Ожидание и реальность», — подписала ролик теннисистка, указав на количество неудачных попыток выполнить удар перед единственной успешной.

Напомним, теннисный сезон был приостановлен и возобновится не ранее августа. Вспышка COVID-19 была зафиксирована в конце прошлого года в Ухани (КНР).

Во время загрузки произошла ошибка.

Спортсмены находятся на самоизоляции и поддерживают физическую форму в домашних условиях. В то же время правительство Беларуси не стало вводить жёсткие ограничения в связи с распространением коронавируса — теннисисты имеют возможность тренироваться на кортах.

 Великолепная красотка Юлия Ефимова показала новые горячие фото
Эта красотка потрясла всех не только на ринге!
Минимум людей и дезинфекция. РФС рассказал о продолжении РПЛ
В МОК рассказали об особых условиях проведения Олимпиады в Токио
Слуцкий: История с Мамаевым выдумана кем-то с воспаленным мозгом
Чемпионка России рассказала о методах работы Тутберидзе
Ровно 10 лет назад «Интер» Моуринью взял Лигу чемпионов (фото)
Тренер Хабиба Нурмагомедова рассказал о глупости Джастина Гэтжи
Дарья Клишина показала новое горячее фото в купальнике
РедакцияРеклама
МобильнаяИспользование материаловОбратная связь