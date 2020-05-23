Тарпищев: Вариант переноса US Open из Нью-Йорка обсуждается, но конкретики нет
МОСКВА, 23 мая. /Корр. ТАСС Андрей Карташов/. Вариант переноса Открытого чемпионата США по теннису (US Open) из
МОСКВА, 23 мая. /Корр. ТАСС Андрей Карташов/. Вариант переноса Открытого чемпионата США по теннису (US Open) из
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«Обсуждается вариант, при котором US Open пройдет в запланированные сроки, но не в привычном месте — не в
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