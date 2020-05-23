Тарпищев: Вариант переноса US Open из Нью-Йорка обсуждается, но конкретики нет

«Обсуждается вариант, при котором US Open пройдет в запланированные сроки, но не в привычном месте — не в Нью-Йорке, так как там сложная эпидемиологическая ситуация, — сказал Тарпищев. — Но это все в рамках дискуссии. Пока никакой конкретики нет, так как нет никакого понимания, как будет развиваться ситуация [с пандемией коронавируса]».