Текущие события
Футбол. Зарубежный
1-й тайм
Витебск
Динамо Мн
11
Футбол. Зарубежный
2-й тайм
Бавария
Айнтрахт Ф
52
Футбол. Зарубежный
18:30
Ислочь
Энергетик-БГУ
12
Футбол. Зарубежный
16:30
Боруссия М
Байер
13
Футбол. Зарубежный
16:30
Вольфсбург
Боруссия Д
02
Футбол. Зарубежный
16:30
Фрайбург
Вердер
01
Футбол. Зарубежный
16:30
Падерборн
Хоффенхайм
11
Футбол. Зарубежный
16:30
Слуцк
Рух
11
Все события
Фоторепортажи
16Ровно 10 лет назад «Интер» Моуринью выиграл Лигу чемпионов
24Формуле-1 70 лет
16:21 (мск), источник: БЕЛТА

Виктория Азаренко планирует сыграть на выставочном турнире в Чарлстоне

23 мая, Минск /Корр. БЕЛТА/. Экс-первая ракетка планеты белоруска Виктория Азаренко в июне намерена выступить на выставочном турнире в американском Чарлстоне, сообщает корреспондент БЕЛТА.

Наверх
Источник: РИА "Новости"

Всего в соревнованиях, которые должны стартовать 23 июня, примут участие 16 известных теннисисток.

Читайте также
Виктория Азаренко вошла в топ-5 лучших теннисисток мира с 2010 года

Планируется, что кроме Виктории Азаренко, занимающей сейчас 58-е место в мировом рейтинге, в Чарлстоне сыграют четвертая ракетка мира София Кенин из США, канадка Бьянка Андрееску (6-й номер рейтинга WTA), американки Мэдисон Киз (13), Элисон Риск (19), Слоан Стивенс (37), олимпийская чемпионка — 2016 Моника Пуиг (90) из Пуэрто-Рико и другие.

Теннисистки будут разделены на две команды и проведут 16 одиночных и 8 парных матчей. Турнир пройдет без зрителей.

Ранее международные теннисные организации (ITF, ATP, WTA) в связи с распространением пандемии COVID-19 отменили все официальные соревнования до августа.

Читайте также
 Гороскоп на май 2020
Журналистка не мыла голову шесть недель, результат превзошел все ожидания
Тренер «Барселоны» высказался о возвращении Неймара
Ковальчук отказался призывать людей оставаться дома из-за вируса
Дортмундская «Боруссия» победила в матче бундеслиги
Тренерский штаб и три легионера «Спартака» сели на карантин
Подвиг русского хоккеиста. Он играл 10 матчей со сломанной ногой
Футболист «Локо» не прилетел в Москву из-за опасений за здоровье
В «Краснодаре» сообщили результаты тестирования на коронавирус
РедакцияРеклама
МобильнаяИспользование материаловОбратная связь