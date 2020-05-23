Виктория Азаренко планирует сыграть на выставочном турнире в Чарлстоне

Источник: РИА "Новости"

Всего в соревнованиях, которые должны стартовать 23 июня, примут участие 16 известных теннисисток.

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Планируется, что кроме Виктории Азаренко, занимающей сейчас 58-е место в мировом рейтинге, в Чарлстоне сыграют четвертая ракетка мира София Кенин из США, канадка Бьянка Андрееску (6-й номер рейтинга WTA), американки Мэдисон Киз (13), Элисон Риск (19), Слоан Стивенс (37), олимпийская чемпионка — 2016 Моника Пуиг (90) из Пуэрто-Рико и другие.

Теннисистки будут разделены на две команды и проведут 16 одиночных и 8 парных матчей. Турнир пройдет без зрителей.