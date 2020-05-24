Текущие события
Футбол. Зарубежный
2-й тайм
Шальке-04
Аугсбург
01
Футбол. Зарубежный
16:30
Майнц
РБ Лейпциг
Футбол. Зарубежный
19:00
Кельн
Фортуна Д
Футбол. Зарубежный
23.05
Ислочь
Энергетик-БГУ
12
Футбол. Зарубежный
23.05
Бавария
Айнтрахт Ф
52
Футбол. Зарубежный
23.05
Витебск
Динамо Мн
11
Все события
Фоторепортажи
19Самые яркие эпизоды тренерской карьеры Семина в «Локомотиве»
16Ровно 10 лет назад «Интер» Моуринью выиграл Лигу чемпионов
13:05 (мск), источник: ТАСС

В Грузии за избиение бывшей жены задержан теннисист Басилашвили

ТБИЛИСИ, 24 мая. /ТАСС/. Сотрудники МВД Грузии задержали теннисиста Николоза Басилашвили за избиение бывшей супруги в присутствии ребенка. Об этом в воскресенье ТАСС сообщили в пресс-службе генпрокуратуры республики.

Наверх
Источник: AP 2020

«Следствие установило, что 21 мая 2020 года Н. Б. (Николоз Басилашвили — прим. ТАСС) в поселке Авчала города Тбилиси на почве ссоры осуществил физическое насилие в отношении своей бывшей супруги Н. Д.», — сказала сотрудница пресс-службы.

В отношении 28-летнего теннисиста возбуждено уголовное дело по статье «Насилие в семье в присутствии несовершеннолетнего в отношении члена его же семьи» УК Грузии, что карается общественно полезным трудом на срок от 200 до 400 часов либо лишением свободы на срок от одного года до 3 лет с ограничением прав, связанных с оружием, или без такового.

Во время загрузки произошла ошибка.

Прокуратура планирует обратиться в ближайшее время в Тбилисский городской суд с ходатайством об избрании меры пресечения для теннисиста.

Басилашвили занимает 27-е место в рейтинге Ассоциации теннисистов-профессионалов (ATP). Он является победителем трех турниров АТР.

Читайте также
 Осуждать пятнадцатилетнюю фигуристку за ее выбор было бы неправильно
Джонс атаковал осторожнее и метил туда, где когда-то был правый глаз россиянина
СМИ: Воспитанник «Барсы» - основная трансферная цель «Ливерпуля»
Хабиб высмеял Макгрегора за самомнение
Юмтити хотят включить в сделку по трансферу форварда в «Барсу»
Камболов: Подрался с Дзюбой — и остался без премиальных
Шесть лет назад «Реал» выиграл десятый Кубок чемпионов (фото)
Боец MMA выиграл три поединка на голых кулаках и стал чемпионом
СМИ: ЦСКА и «Химки» против возобновления сезона Евролиги
РедакцияРеклама
МобильнаяИспользование материаловОбратная связь