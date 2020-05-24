В Грузии за избиение бывшей жены задержан теннисист Басилашвили

«Следствие установило, что 21 мая 2020 года Н. Б. (Николоз Басилашвили — прим. ТАСС) в поселке Авчала города Тбилиси на почве ссоры осуществил физическое насилие в отношении своей бывшей супруги Н. Д.», — сказала сотрудница пресс-службы.

В отношении 28-летнего теннисиста возбуждено уголовное дело по статье «Насилие в семье в присутствии несовершеннолетнего в отношении члена его же семьи» УК Грузии, что карается общественно полезным трудом на срок от 200 до 400 часов либо лишением свободы на срок от одного года до 3 лет с ограничением прав, связанных с оружием, или без такового.