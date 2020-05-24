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14:25 (мск), источник: ТАСС

Суд Тбилиси избрал залог для теннисиста Басилашвили

ТБИЛИСИ, 24 мая. /ТАСС/. Тбилисский городской суд избрал залог в размере 100 тыс. лари (более $31 тыс.) в качестве меры пресечения для теннисиста Николоза Басилашвили, задержанного за избиение своей бывшей жены. Об этом в воскресенье сообщила журналистам прокурор Натия Гурули.

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Источник: AP 2020

«Для Николоза Басилашвили был избран залог с обеспечением заключения, срок выплаты был установлен в размере 30 дней», — сказала Гурули, добавив, что теннисист покинет тюрьму после того, как заплатит указанную сумму.

По словам прокурора, предварительное судебное слушание по делу Басилашвили назначено на 16 июля. Адвокат теннисиста Ирма Чкадуа утверждает, что ее подзащитный вину не признает.

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Генпрокуратура Грузии в воскресенье сообщила о задержании Басилашвили за избиение бывшей супруги в присутствии ребенка. По данным следственного органа, инцидент произошел в Тбилиси в районе Авчала.

В отношении теннисиста возбуждено уголовное дело по статье «Насилие в семье в присутствии несовершеннолетнего в отношении члена его же семьи» УК Грузии, что карается общественно полезным трудом на срок от 200 до 400 часов либо лишением свободы на срок от одного года до трех лет.

Басилашвили занимает 27-е место в рейтинге Ассоциации теннисистов-профессионалов (ATP). Он является победителем трех турниров АТР.

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