ESPN признал Давыденко одним из лучших теннисистов, которые не выигрывали турниры «Большого шлема»
Известный американский канал ESPN составил список лучших игроков ATP и WTA, которые не выигрывали турнир «Большого шлема» в одиночном разряде.
Известный американский канал ESPN составил список лучших игроков ATP и WTA, которые не выигрывали турнир «Большого шлема» в одиночном разряде.
В этот список попал и россиянин Николай Давыденко.
— Еще один не выделяющийся физическими данными игрок, который бил гораздо мощнее, чем выглядел, — говорится о Давыденко. — Недаром он получил прозвище «Железный человек». Давыденко был одним из самых активных игроков в туре (в 2006 году он провел 99 матчей).
Ему не хватало