Сафина и Дементьева попали в число лучших теннисисток по версии ESPN, не выигрывавших турниры «Большого шлема»

Источник: Спорт-Экспресс

У женщин в этот список вошли Елена Дементьева и Динара Сафина.

— Дементьева была одной из представительниц талантливого российского поколения, к которому также можно отнести бывшую первую ракетку мира Динару Сафину и победительницу Открытого чемпионата Франции Анастасию Мыскину.

Дементьева несколько раз была близка к финалу турнира «Большого шлема». Но пик ее карьеры пришелся на 2008 год, когда она выиграла золото Олимпиады в Пекине в изнуряющем противостоянии против Сафиной. А в некоторых странах, в том числе и в России, золото Олимпийских игр гораздо ценнее, чем какой-либо другой турнир.

— Динара Сафина вместе с братом, Маратом Сафиным, стали единственным братом и сестрой, которые занимали первые места в рейтинге WTA и ATP соответственно.