Текущие события
Футбол. Зарубежный
2-й тайм
Байер
Вольфсбург
01
Футбол. Зарубежный
2-й тайм
Айнтрахт Ф
Фрайбург
11
Футбол. Зарубежный
2-й тайм
Вердер
Боруссия М
00
Футбол. Зарубежный
19:30
Боруссия Д
Бавария
01
Футбол. Зарубежный
27.05
РБ Лейпциг
Герта
Футбол. Зарубежный
27.05
Хоффенхайм
Кельн
Все события
Фоторепортажи
16Николь Ковальчук — прекрасная жена звезды сборной России
16Ровно 10 лет назад «Интер» Моуринью выиграл Лигу чемпионов
21:04 (мск), источник: Чемпионат.com

Арина Соболенко показала трюки с мячами (видео)

Белорусская теннисистка Арина Соболенко опубликовала в «Инстаграме» новое видео. 11-я ракетка мира показала, как делает различные трюки с теннисными мячами. Спортсменка эффектно забрасывала их в корзину.

Наверх
Источник: AFP 2020

«Мои навыки «тик тока», — подписала запись Соболенко.

Теннисный сезон был приостановлен и возобновится не ранее августа. Причиной приостановки соревнований стала пандемия коронавируса. Из-за пандемии был отменён Уимблдон, а «Ролан Гаррос» перенесён с мая на сентябрь.

Во время загрузки произошла ошибка.

Спортсмены находятся на самоизоляции и поддерживают физическую форму в домашних условиях. В то же время правительство Беларуси не стало вводить жёсткие ограничения в связи с распространением коронавируса — теннисисты имеют возможность тренироваться на кортах.

 Великолепная красотка Юлия Ефимова показала новые горячие фото
Эта красотка потрясла всех не только на ринге!
Коронавирус COVID-19: главное в спорте за 26 мая
Призер Олимпиады из России решил выступать за Швейцарию
СМИ узнали сумму трансфера полузащитника «Лацио» в «Локомотив»
«Бавария» победила «Боруссию» в чемпионате Германии по футболу
Ибра получил травму. Вспоминаем все команды в его карьере (фото)
«Одобряете?»: Криштиану Роналду показал новый имидж (фото)
Александр Филимонов: Максименко пока меня не впечатляет
РедакцияРеклама
МобильнаяИспользование материаловОбратная связь