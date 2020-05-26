Арина Соболенко показала трюки с мячами (видео)

Теннисный сезон был приостановлен и возобновится не ранее августа. Причиной приостановки соревнований стала пандемия коронавируса. Из-за пандемии был отменён Уимблдон, а «Ролан Гаррос» перенесён с мая на сентябрь.

Спортсмены находятся на самоизоляции и поддерживают физическую форму в домашних условиях. В то же время правительство Беларуси не стало вводить жёсткие ограничения в связи с распространением коронавируса — теннисисты имеют возможность тренироваться на кортах.