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27 мая, источник: Спорт РИА Новости

Касаткина назвала футболистов пафосными и высокомерными

Теннисистка Дарья Касаткина рассказала о своем отношении к футболистам.

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Источник: Спорт РИА Новости

Ранее чемпион России в беге на средние дистанции Владимир Никитин раскритиковал отечественных игроков за чрезмерные зарплаты.

«Футбол мне нравится, но сами футболисты в основной массе — нет. В сравнении с другими спортсменами они какие-то пафосные и высокомерные. Да еще такую зарплату получают при этом. Русским точно переплачивают», — сказала Касаткина во время прямого эфира в аккаунте журналистки Марии Командной в Instagram.

Теннисистка также рассказала, как нарушала карантинные меры в Испании ради тренировок: «На карантине под Барселоной я тренировалась даже тогда, когда это было запрещено. Конечно, боялась, что засекут. Мой тренер приезжал в теннисный клуб заранее, проверял, нет ли там полиции. Потом звонил и сообщал мне об обстановке. Если полиция была, то мы делали крюк, чтобы добраться на место тренировки объездным путем. Получается, рисковали».

В Испании также тренируется другой российский теннисист — Андрей Рублев.

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