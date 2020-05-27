Касаткина назвала футболистов пафосными и высокомерными
Теннисистка Дарья Касаткина рассказала о своем отношении к футболистам.
Теннисистка Дарья Касаткина рассказала о своем отношении к футболистам.
Ранее чемпион России в беге на средние дистанции Владимир Никитин раскритиковал отечественных игроков за чрезмерные зарплаты.
«Футбол мне нравится, но сами футболисты в основной массе — нет. В сравнении с другими спортсменами они
Теннисистка также рассказала, как нарушала карантинные меры в Испании ради тренировок: «На карантине под Барселоной я тренировалась даже тогда, когда это было запрещено. Конечно, боялась, что засекут. Мой тренер приезжал в теннисный клуб заранее, проверял, нет ли там полиции. Потом звонил и сообщал мне об обстановке. Если полиция была, то мы делали крюк, чтобы добраться на место тренировки объездным путем. Получается, рисковали».
В Испании также тренируется другой российский теннисист — Андрей Рублев.