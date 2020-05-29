Квитова стала победительницей турнира среди чешских теннисисток

Источник: AP 2020

В финале Квитова (12-е место рейтинга WTA) обыграла Каролину Мухову (26). Встреча завершилась со счетом 6:3, 6:3.

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«Перчатки, маски, отсутствие рукопожатий и ассистентов, которые подают полотенца. Все это было очень странно. Атмосфера на игре без зрителей определенно не та, к которой мы привыкли», — сказала победительница турнира, комментарий которой приводит агентство Франс Пресс.

Турнир проходил в течение трех дней, в мужской и женской сетках турнира приняли участие по восемь спортсменов. Матчи проходили без зрителей, а игроки, судьи и болбои носили маски. Теннисистам были запрещены предматчевые рукопожатия, сами матчи допускалось проводить без масок. Болбои также носили перчатки.