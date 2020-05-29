Федерер возглавил рейтинг самых высокооплачиваемых спортсменов года

Источник: Спорт РИА Новости

Федерер за год заработал 106,3 миллиона долларов, из которых 6,3 миллиона составили призовые и 100 миллионов — доход от спонсорских соглашений и другой деятельности.

Второе место в списке занял футболист сборной Португалии и «Ювентуса» Криштиану Роналду — 105 миллионов. Третьим стал нападающий сборной Аргентины и «Барселоны» Лионель Месси — 104 миллиона, который был лидером рейтинга Forbes 2019 года с заработком в 127 миллионов.

Россияне в список 100 самых высокооплачиваемых спортсменов мира 2020 года не попали.

В топ-10 рейтинга 2020 года также вошли:

4-е место. Неймар (футбол, Бразилия) — 95,5 млн,

5. Леброн Джеймс (баскетбол, США) — 88,2,

6. Стефен Карри (баскетбол, США) — 74,4,

7. Кевин Дюрэнт (баскетбол, США) — 63,9,

8. Тайгер Вудс (гольф, США) — 62,3,

9. Кирк Казинс (американский футбол, США) — 60,5,

10. Карсон Вентц (американский футбол, США) — 59,1 млн.