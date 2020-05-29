Федерер возглавил рейтинг самых высокооплачиваемых спортсменов года

Федерер за год заработал 106,3 миллиона долларов, из которых 6,3 миллиона составили призовые и 100 миллионов — доход от спонсорских соглашений и другой деятельности.
Второе место в списке занял футболист сборной Португалии и «Ювентуса» Криштиану Роналду — 105 миллионов. Третьим стал нападающий сборной Аргентины и «Барселоны» Лионель Месси — 104 миллиона, который был лидером рейтинга Forbes 2019 года с заработком в 127 миллионов.
Россияне в список 100 самых высокооплачиваемых спортсменов мира 2020 года не попали.
В топ-10 рейтинга 2020 года также вошли:
4-е место. Неймар (футбол, Бразилия) — 95,5 млн,
5. Леброн Джеймс (баскетбол, США) — 88,2,
6. Стефен Карри (баскетбол, США) — 74,4,
7. Кевин Дюрэнт (баскетбол, США) — 63,9,
8. Тайгер Вудс (гольф, США) — 62,3,
9. Кирк Казинс (американский футбол, США) — 60,5,
10. Карсон Вентц (американский футбол, США) — 59,1 млн.
Ранее сообщалось, что японская теннисистка Наоми Осака за прошедший год заработала 37,4 миллиона долларов и установила рекорд для женского спорта. В рейтинге Forbes она стала 29-й.