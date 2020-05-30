Федерер стал самым богатым спортсменом. Как ему это удалось?

11 фотографий 11 фотографий 11 фотографий

Американский журнал Forbes опубликовал ежегодный список спортсменов с самыми высокими в мире доходами. Несмотря на то, что многие озвученные цифры носят оценочный характер, данный рейтинг является самым престижным. Это своеобразный показатель звездности, узнаваемости и коммерческой привлекательности атлета в планетарном масштабе. Верхнюю строчку в нынешнем году неожиданно занял 38-летний швейцарец Роджер Федерер, спортивная карьера которого давно клонится к закату. За 35 лет существования спортивного списка это первый теннисист на вершине. Причем, по данным Forbes, Федерер заработал на корте лишь 6 процентов из вырученных 106,3 миллионов долларов. Остальные деньги поступили от спонсоров и рекламных контрактов.

<script async src="https://cdn.viqeo.tv/js/vq_starter.js"></script> <p style="width:100%;height:0;position:relative;;display: inline-block;" class="viqeo-embed viqeo-horizontal viqeo-embed--5216d93373f91899d753" data-vnd="5216d93373f91899d753" data-profile="410" data-aspectRatio="0.5625"> <iframe src="https://cdn.viqeo.tv/embed/?vid=5216d93373f91899d753" width="100%" height="100%" style="position:absolute;" frameBorder="0" allowFullScreen></iframe> </p> Во время загрузки произошла ошибка.

Первый четвертый номер

Федерер находился в Топ-100 рейтинга Forbes на протяжении практически всей своей долгой карьеры. Но победить смог лишь в тот момент, когда не является действующим обладателем ни одного из трофеев «Большого шлема» и занимает лишь четвертую строчку в классификации лучших теннисистов ATP. Понятно, что со временем известность Роджера и его коммерческие связи росли. Однако решение Forbes все равно кажется неким парадоксом. В сопроводительной статье журнала объясняется, что расклад изменился из-за пандемии, которая привела к сокращению зарплат в командных видах спорта. Их представители в последние годы были главными конкурентами Федерера.

Надо также понимать, что рейтинг — это не только чистая математика, но и в известном смысле игра. Forbes сделал выводы после того, как гольфист Тайгер Вудс признавался самым финансово успешным спортсменом мира на протяжении десяти лет (с 2002 по 2011 годы). Это постоянство сильно било по интересу к рейтингу. В итоге на ведущих ролях стали появляться разные спортсмены, не только американцы.

В нынешнем году оригинальность была проявлена даже при определении самой богатой спортсменки. Японская теннисистка Наоми Осака заняла в общем рейтинге 29-е место, неожиданно опередив Серену Уильямс.

Читайте также Ученица Тутберидзе попала в рейтинг Forbes

Хоккеисты мимо кассы

Мария Шарапова, долгое время представлявшая Россию в листе The World’s Highest-Paid Athletes, после завершения карьеры из рейтинга исключена. Другие россияне в списках не значатся. Чисто теоретически там могли бы оказаться наши хоккеисты, но, судя по всему, их доходы аналитиками Forbes не учитываются, либо поступления на их счета не достигают отметки в 21,8 миллиона долларов в год (столько получает сотый номер рейтинга). Чисто теоретически на попадание в Топ-100 мог претендовать самый популярный российский боец ММА Хабиб Нурмагомедов, но и его Forbes обошел своим вниманием.

Тем не менее, нынешний рейтинг можно признать суперинтернациональным, поскольку никому из американцев не удалось подняться в нем выше пятого места. После двух подряд побед Криштиану Роналду (в 2016 и 2017 годах) многим казалось, что теперь два раза подряд должен победить Лионель Месси. Однако, в процесс подсчета вмешался коронавирус, который привел к снижению заплат в испанском футболе. Почему Forbes полагает, что теннисисты, лишенные возможности играть и зарабатывать на корте, пострадали в меньшей степени, остается только гадать.

Как бы то ни было, Forbes всегда оговаривается, что приводимые им цифры не являются чистым доходом. Они не учитывают налоговые отчисления, выплаты тренерам и агентам, затраты на тренировочные лагеря, поездки на соревнования и прочие нюансы.

Если принимать во внимание эти факторы, то мультимиллионеров в мировом спорте с доходами от 30 миллионов долларов окажется не 45, как указано в нынешнем рейтинге, на намного меньше.