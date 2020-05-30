Федерер стал самым богатым спортсменом. Как ему это удалось?
Швейцарец оказался первым теннисистом, который возглавил ежегодный список Forbes самых высокооплачиваемых спортсменов мира.
Швейцарец оказался первым теннисистом, который возглавил ежегодный список Forbes самых высокооплачиваемых спортсменов мира.
Американский журнал Forbes опубликовал ежегодный список спортсменов с самыми высокими в мире доходами. Несмотря на то, что многие озвученные цифры носят оценочный характер, данный рейтинг является самым престижным. Это своеобразный показатель звездности, узнаваемости и коммерческой привлекательности атлета в планетарном масштабе. Верхнюю строчку в нынешнем году неожиданно занял 38-летний швейцарец Роджер Федерер, спортивная карьера которого давно клонится к закату. За 35 лет существования спортивного списка это первый теннисист на вершине. Причем, по данным Forbes, Федерер заработал на корте лишь 6 процентов из вырученных 106,3 миллионов долларов. Остальные деньги поступили от спонсоров и рекламных контрактов.
Федерер находился в Топ-100 рейтинга Forbes на протяжении практически всей своей долгой карьеры. Но победить смог лишь в тот момент, когда не является действующим обладателем ни одного из трофеев «Большого шлема» и занимает лишь четвертую строчку в классификации лучших теннисистов ATP. Понятно, что со временем известность Роджера и его коммерческие связи росли. Однако решение Forbes все равно кажется неким парадоксом. В сопроводительной статье журнала объясняется, что расклад изменился
В нынешнем году оригинальность была проявлена даже при определении самой богатой спортсменки. Японская теннисистка Наоми Осака заняла в общем рейтинге 29-е место, неожиданно опередив Серену Уильямс.
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Тем не менее, нынешний рейтинг можно признать суперинтернациональным, поскольку никому из американцев не удалось подняться в нем выше пятого места. После двух подряд побед Криштиану Роналду (в 2016 и 2017 годах) многим казалось, что теперь два раза подряд должен победить Лионель Месси. Однако, в процесс подсчета вмешался коронавирус, который привел к снижению заплат в испанском футболе. Почему Forbes полагает, что теннисисты, лишенные возможности играть и зарабатывать на корте, пострадали в меньшей степени, остается только гадать.
Если принимать во внимание эти факторы, то мультимиллионеров в мировом спорте с доходами от 30 миллионов долларов окажется не 45, как указано в нынешнем рейтинге, на намного меньше.
Олег Шамонаев