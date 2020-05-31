USTA сосредоточена на создании безопасных условий для проведения US Open

Ассоциация теннисистов-профессионалов (ATP) и Женская теннисная ассоциация (WTA) в марте приняли совместное решение приостановить все турниры до 13 июля из-за распространения коронавируса. US Open должен стартовать в конце августа в Нью-Йорке, но организаторы рассматривают различные варианты проведения турнира, в том числе без зрителей.
«Ситуация по-прежнему нестабильна, и на данный момент мы не приняли каких-либо решений, — цитирует Алластер Ассошиэйтед Пресс. — Мы на 150% сосредоточены на создании безопасных условий для проведения Открытого чемпионата США в Национальном теннисном центре имени Билли Джин Кинг в Нью-Йорке в запланированные даты. Идея альтернативного места, альтернативной даты … мы обязаны ее изучить, но она не имеет большого импульса. Заявление должно быть сделано с середины до конца июня».
Алластер отметила, что прежде чем отправиться в Нью-Йорк, теннисистам нужно будет предоставить отрицательный тест на COVID-19, и добавила, что команда игрока должна состоять из минимально возможного количества человек.
US Open в 2020 году должен пройти с 24 августа по 13 сентября. Ранее впервые с 1945 года был отменен Уимблдонский турнир, а «Ролан Гаррос» был перенесен на вторую половину сентября.