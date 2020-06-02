Марию Шарапову назвали одной из самых крикливых теннисисток в мире

«Благодаря Шараповой крики в теннисе вышли на новый уровень. Комментаторы даже назвали один из её матчей на Уимблдоне 2013 года поединком двух крикуний. Мария встречалась с Мишель Ларшер де Бриту из Португалии. Уровень громкости криков Шараповой составил тогда 103 децибела, а её соперницы — 109», — отмечает издание.