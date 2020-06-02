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10:36 (мск), источник: Чемпионат.com

Марию Шарапову назвали одной из самых крикливых теннисисток в мире

Издание Sportscasting назвало россиянку Марию Шарапову, которая в феврале 2020 года объявила о завершении карьеры, одной из самых крикливых теннисисток в мире.

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Также была отмечена Моника Селеш.

«Благодаря Шараповой крики в теннисе вышли на новый уровень. Комментаторы даже назвали один из её матчей на Уимблдоне 2013 года поединком двух крикуний. Мария встречалась с Мишель Ларшер де Бриту из Португалии. Уровень громкости криков Шараповой составил тогда 103 децибела, а её соперницы — 109», — отмечает издание.

33-летняя Шарапова — бывшая первая ракетка мира, победительница пяти турниров «Большого шлема» в одиночном разряде в 2004—2014 годах. Также она обладательница серебряной медали летней Олимпиады 2012 года в Лондоне.

Ранее Донна Векич заявила, что это именно она завершила карьеру Шараповой.

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