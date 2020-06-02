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18:33 (мск), источник: Спорт РИА Новости

Тарпищев: Я за жесткие ограничительные меры в Москве

МОСКВА, 2 июн — РИА Новости, Анатолий Самохвалов. Президент Федерации тенниса России (ФТР) Шамиль Тарпищев заявил РИА Новости, что он является сторонником более жестких ограничительных мер в Москве во время пандемии коронавируса.

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Источник: Спорт РИА Новости

Руководство Москвы с 1 июня разрешило горожанам совершать длительные прогулки, но в регламентированном режиме — в определенные дни. При этом пропускной режим и режим самоизоляции продлены до 14 июня.

«Естественно, люди устали от режима самоизоляции, но ограничения все равно нужны. Учитывая, что народ у нас крайне недисциплинированный и все хотят снятия ограничений пораньше, от этого проблема может сохраняться еще дольше. Я сторонник мер пожестче, продление режима ограничений было бы целесообразным. Слишком много людей еще заболевает», — сказал Тарпищев по телефону.

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