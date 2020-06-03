Российские теннисисты Медведев и Рублев приступили к тренировкам на корте

«Потихоньку мы возвращаемся [к тренировкам]. Находящиеся за рубежом Медведев и Рублев уже начали тренироваться на корте, — сказал Тарпищев. — Хачанов находится в Москве, поэтому у него [ситуация] сложнее, но и в столице начинаем выходить на тренировки».