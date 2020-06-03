Российские теннисисты Медведев и Рублев приступили к тренировкам на корте

На данный момент международный теннисный сезон приостановлен до 31 июля из-за пандемии коронавируса.
«Потихоньку мы возвращаемся [к тренировкам]. Находящиеся за рубежом Медведев и Рублев уже начали тренироваться на корте, — сказал Тарпищев. — Хачанов находится в Москве, поэтому у него [ситуация] сложнее, но и в столице начинаем выходить на тренировки».
Как ранее рассказывал Тарпищев ТАСС, во время пандемии на территории других стран находились 13 теннисистов сборных команд России.
Вспышка вызываемого новым коронавирусом заболевания была зафиксирована в конце 2019 года в Центральном Китае и распространилась на большинство государств. 11 марта Всемирная организация здравоохранения признала ее пандемией.