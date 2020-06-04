Королева крика. За что Шарапова удостоилась этого «почётного титула»?
Крики россиянки Марии Шараповой сравнивали с заведённой бензопилой или с шумом взлетающего самолёта.
Крики россиянки Марии Шараповой сравнивали с заведённой бензопилой или с шумом взлетающего самолёта.
По мнению издания Sportscasting, российская теннисистка Мария Шарапова является одной из самых крикливых теннисисток мира. Ещё одной «королевой крика» была названа знаменитая американка югославского происхождения Моника Селеш.
За что же россиянка удостоились этого «почётного титула»? «Благодаря Шараповой крики в теннисе вышли на новую высоту», — отмечает издание. Уровень громкости криков и стонов Марии порой достигал более 105 децибелов. При этом врачи называют безопасным для здоровья уровень шума не более 100 децибелов. Крики россиянки сравнивали даже с заведённой бензопилой или с шумом взлетающего самолёта. И некоторые специалисты считали, что теннисистка вполне могла их заглушить. Возможно, это всего лишь шутка, но факт в том, что соперницы часто жаловались на громкий визг Марии Шараповой,
А вот испанка Гарбинье Мугуруса считала, что крики Марии являются её специальным оружием для запугивания соперниц: «Иногда Шарапова так громко кричит, что создается впечатление, что мяч летит быстрее. Часто она это делает, чтобы запугать соперниц. Её крики отвлекают меня. Я тоже иногда кричу, но не так громко, как Шарапова».
На тренировке Шарапова молчит, а в ходе игры начинает вопить. Значит она это делает специально.
С Мугурусой соглашалась и датчанка Каролина Возняцки: «На тренировке Шарапова молчит, а в ходе игры начинает вопить. Значит она это делает специально». Сама же россиянка всегда признавалась, что испытывает страдания от этих криков и никогда специально этому не училась: «Я так кричу с четырёхлетнего возраста, и ничего поделать с собой не могу.
Было время, когда рассматривался вопрос о том, чтобы судьи имели под рукой измерители шума и снимать очки у слишком крикливых теннисисток. Однако WTA на это не пошла, решив, что переучивать звёзд уже поздно, а надо сосредоточиться на воспитании молодёжи. В частности, предлагалось обратить внимание на работу с юниорами в теннисных школах. В этой связи под критику попала знаменитая теннисная Академия Ника Боллетьери во Флориде, в которой занимались такие известные своим криками на корте спортсменки как Мария Шарапова, Моника Селеш, португальская теннисистка Мишель
Пётр Дубровский