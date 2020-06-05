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09:57 (мск), источник: ТАСС

Российский теннисист Рублев выступит на выставочном турнире в Сербии

ТАСС, 5 июня. Россиянин Андрей Рублев примет участие в выставочном турнире Eastern European Championship, который пройдет в Белграде на территории теннисной академии, принадлежащей сербу Янко Типсаревичу. Об этом сообщает пресс-служба академии.

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Источник: AP 2020

Международный теннисный сезон на данный момент приостановлен до 31 июля из-за пандемии коронавируса. Турнир будет носить статус выставочного, соревнования начнутся 15 июля. Участие в Eastern European Championship подтвердили 23 теннисиста — 15 мужчин и восемь женщин. Ранее президент Федерации тенниса России (ФТР) Шамиль Тарпищев рассказал ТАСС, что Рублев и Даниил Медведев приступили к тренировкам после паузы, связанной с пандемией коронавируса.

22-летний Рублев занимает 14-ю строчку в рейтинге Ассоциации теннисистов-профессионалов (ATP). В его активе четыре победы на турнирах под эгидой организации. Лучшим результатом россиянина на турнирах серии Большого шлема является выход в четвертьфинал Открытого чемпионата США в 2017 году.

Вспышка вызываемого новым коронавирусом заболевания была зафиксирована в конце 2019 года в Центральном Китае и распространилась на большинство государств. 11 марта Всемирная организация здравоохранения признала ее пандемией.

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