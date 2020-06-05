Арина Соболенко: Коронавирус обошёл Беларусь, он боится белорусов

«Коронавирус обошёл Беларусь, он не достиг нас. Где он, его не видно же! Он боится нас, белорусов (смеётся). На самом деле у нас так хорошо, что всё открыто, можно как-то существовать.

Вот ты можешь его потрогать? Я не могу. Вот и нет коронавируса (смеётся). У нас вообще народ — я в шоке. В любой торговый центр заезжаешь — полная парковка, народа до фига, никто ничего не боится, везде ходят, бесстрашные. Ну, я тоже так отношусь. Ну, блин, переболею — переболею. Если уже суждено — этого не избежишь. Я на антитела делала тест. Я ж думала, что точно переболела — такое состояние в Чжухае было. Думала — сто процентов. Ни фига! Нет у меня никаких антител. Здорова, всё нормально.