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6 июня, источник: БЕЛТА

Вера Лапко и Егор Герасимов стали победителями выставочного теннисного турнира в Минске

6 июня, Минск /Корр. БЕЛТА/. В минском Дворце тенниса завершился выставочный турнир с участием ведущих белорусских теннисистов, сообщает корреспондент БЕЛТА.

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Источник: Reuters

В решающем поединке женских соревнований BelGlobalGarant Cup Вера Лапко, занимающая 119-е место в мировом рейтинге, в упорной борьбе переиграла Ирину Шиманович, у которой 433-я позиция в рейтинге WTA, — 6:4, 6:4.

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Победителем турнира BelGlobalStart Cup стал Егор Герасимов (69-й номер рейтинга АТР), выигравший в двух сетах у Александра Згировского (1158) — 6:3, 6:2.

На предварительном этапе этого турнира впервые между собой играли мужчины и женщины. В полуфинале Александра Саснович (119) уступила Александру Згировскому — 3:6, 5:6. На турнире играла и 11-я ракетка планеты Арина Соболенко, но после первого поединка не смогла продолжить выступление из-за травмы.

С 20 по 27 июня в Минске пройдет чемпионат Беларуси, в котором планируют сыграть почти все сильнейшие теннисисты страны.

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