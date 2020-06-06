Вера Лапко и Егор Герасимов стали победителями выставочного теннисного турнира в Минске

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В решающем поединке женских соревнований BelGlobalGarant Cup Вера Лапко, занимающая 119-е место в мировом рейтинге, в упорной борьбе переиграла Ирину Шиманович, у которой 433-я позиция в рейтинге WTA, — 6:4, 6:4.

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Победителем турнира BelGlobalStart Cup стал Егор Герасимов (69-й номер рейтинга АТР), выигравший в двух сетах у Александра Згировского (1158) — 6:3, 6:2.

На предварительном этапе этого турнира впервые между собой играли мужчины и женщины. В полуфинале Александра Саснович (119) уступила Александру Згировскому — 3:6, 5:6. На турнире играла и 11-я ракетка планеты Арина Соболенко, но после первого поединка не смогла продолжить выступление из-за травмы.