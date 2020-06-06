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16:52 (мск), источник: Спорт РИА Новости

Президент WTA: Без наличия вакцины от COVID-19 будет очень сложно играть

МОСКВА, 6 июн — РИА Новости. Президент Женской теннисной ассоциации (WTA) Микки Лоулер считает, что без наличия вакцины от коронавирусной инфекции игрокам будет проблематично принимать участие в теннисных турнирах в разных странах мира.

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Коронавирус COVID-19По данным Роспотребнадзора/JHU CSSE на 10:40 MSK, 06.06
Инфицировано458 689+8 855
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8599
25.05
8946
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8915
27.05
8338
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29.05
8572
30.05
8952
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9268
1.06
9035
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8853
3.06
8546
4.06
8831
5.06
8726
6.06
8855
24.056.06
Скончалось5 725+197
24.05
153
25.05
92
26.05
174
27.05
161
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1.06
162
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182
3.06
178
4.06
169
5.06
144
6.06
197
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Выздоровело221 388+8 708
24.05
5363
25.05
5499
26.05
12331
27.05
11079
28.05
8785
29.05
8264
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31.05
4414
1.06
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11108
3.06
8972
4.06
8666
5.06
8057
6.06
8708
24.056.06
Инфицировано6 734 088+83 041
24.05
84446
25.05
111317
26.05
87225
27.05
95557
28.05
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29.05
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2.06
102284
3.06
111262
4.06
129042
5.06
126678
6.06
83041
24.056.06
Скончалось394 875+3 436
24.05
3666
25.05
3126
26.05
1285
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5150
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Выздоровело2 746 192 
24.05
44611
25.05
63420
26.05
71295
27.05
54085
28.05
60627
29.05
67138
30.05
76795
31.05
66252
1.06
75077
2.06
58328
3.06
37104
4.06
75567
5.06
63842
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Источник: AFP 2020

Ранее WTA и Ассоциация теннисистов-профессионалов (ATP) продлили приостановку всех турниров до 31 июля из-за распространения коронавируса.

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«Мне кажется, что будет очень сложно путешествовать и играть без наличия вакцины, — цитирует Лоулер L’Equipe. — Наша организация делает все возможное для того, чтобы играть в нормальных условиях, но тот факт, что наш спорт проходит в разных странах по всему миру, все усложняет».

По словам главы WTA, решающее значение для определения судьбы оставшейся части сезона окажет то, состоится ли Открытый чемпионата США по теннису, который должен стартовать в конце августа.

«Если US Open будет проведен, то в регионе пройдут и другие турниры. Решение, принятое по турниру серии Большого шлема, будет очень важным для всех», — сказала Лоулер.

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