Президент WTA: Без наличия вакцины от COVID-19 будет очень сложно играть

Источник: AFP 2020

Ранее WTA и Ассоциация теннисистов-профессионалов (ATP) продлили приостановку всех турниров до 31 июля из-за распространения коронавируса.

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Час разочарований Что нас ждет после пандемии

«Мне кажется, что будет очень сложно путешествовать и играть без наличия вакцины, — цитирует Лоулер L’Equipe. — Наша организация делает все возможное для того, чтобы играть в нормальных условиях, но тот факт, что наш спорт проходит в разных странах по всему миру, все усложняет».

По словам главы WTA, решающее значение для определения судьбы оставшейся части сезона окажет то, состоится ли Открытый чемпионата США по теннису, который должен стартовать в конце августа.