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7 июня, источник: Спорт РИА Новости

Тарпищев: Благодаря Курниковой я стал капитаном сборной в Кубке Федерации

С. -ПЕТЕРБУРГ, 7 июн — РИА Новости, Тарас Барабаш. Президент Федерации тенниса России (ФТР) Шамиль Тарпищев сказал РИА Новости, что стал капитаном сборной России в Кубке Федерации благодаря Анне Курниковой.

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Источник: Спорт РИА Новости
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18
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18
фотографий
Одна из самых популярных теннисисток конца девяностых — начала двухтысячных Анна Курникова живет в Майами с певцом Энрике Иглесиасом. Пара воспитывает двоих детей. Спортсменка достаточно активно выкладывает фото в инстаграм, за ее жизнью в соцсети следят более миллиона подписчиков.

Бывший российской теннисистке Анне Курниковой 7 июня исполнилось 39 лет.

«В какой-то момент начались разговоры о том, что Курникова якобы не россиянка. При этом мы все были заинтересованы в том, чтобы она играла за Россию. Был такой момент, что я ей позвонил: “Аня, многие считают, что ты уже не россиянка. Ты должна приехать и играть за Россию”. Были моменты, из-за которых она не приезжала играть. Тогда говорю: “Если я капитан, ты приедешь?”. Она приехала, так я стал капитаном сборной в Кубке Федерации. И мы заиграли Курникову», — сказал Тарпищев по телефону.

«Пришлось взвалить после этого на себя эту ношу. И четырежды мы потом выигрывали Кубок Федерации», — сказал Тарпищев.

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