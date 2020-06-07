Тарпищев: Благодаря Курниковой я стал капитаном сборной в Кубке Федерации

«В какой-то момент начались разговоры о том, что Курникова якобы не россиянка. При этом мы все были заинтересованы в том, чтобы она играла за Россию. Был такой момент, что я ей позвонил: “Аня, многие считают, что ты уже не россиянка. Ты должна приехать и играть за Россию”. Были моменты, из-за которых она не приезжала играть. Тогда говорю: “Если я капитан, ты приедешь?”. Она приехала, так я стал капитаном сборной в Кубке Федерации. И мы заиграли Курникову», — сказал Тарпищев по телефону.