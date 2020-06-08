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10:10 (мск), источник: Lenta.Ru

Теннисистка Кузнецова рассказала о деградации уехавших из России людей

Российская теннисистка Светлана Кузнецова рассказала о том, как влияет на людей переезд в другую страну. Ее слова приводит Sport24 со ссылкой на прямой эфир в Instagram-аккаунте Марии Командной.

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Источник: AP 2020

Она заявила, что не любит, когда говорят, что в России плохо, а за рубежом — хорошо. Кузнецова подчеркнула, что те, кто переехал, по ее мнению, останавливаются в развитии. «В той же Америке, на Брайтон-Бич люди говорят: “Я с Рашки приехал, я не спикаю по-английски”. Идет какая-то деградация», — объяснила она.

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Теннисистка добавила, что любит русских людей, потому что это «ее душа». Она заметила, что русские очень похожи на итальянцев — они «такие же сумасшедшие».

Кузнецова — чемпионка двух турниров серии «Большого шлема» в одиночном разряде. Она бывшая вторая ракетка мира.

Ранее бывший полузащитник ЦСКА Понтус Вернблум, в данный момент выступающий за греческий ПАОК, вспомнил о жизни в России. Он заявил, что отказался бы от водки, так как выпил ее слишком много.

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