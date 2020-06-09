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21:27 (мск), источник: Спорт РИА Новости

ITF опубликовала регламент квалификации турнира Олимпийских игр

МОСКВА, 9 июн — РИА Новости. Международная федерация тенниса (ITF) на своем официальном сайте опубликовала регламент квалификации теннисного турнира Олимпийских игр в Токио.

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Источник: AP 2020

Допуск к участию в Олимпиаде будет осуществляться на основании рейтинга Aссоциации теннисистов-профессионалов (АTP) и Женской теннисной ассоциации (WTA) от 7 июня 2021 года.

Максимальное количество теннисистов от каждой страны не может превышать 12 человек (по шесть мужчин и женщин). В одиночных разрядах будут соревноваться по 64 теннисиста, в парном — 32 дуэта, в миксте — 16.

Не позже 10 июня 2021 года ITF проинформирует национальные федерации о том, кто квалифицировался для участия в турнире, до 17 июня должна быть подана национальная заявка.

Олимпиада в Токио была перенесена с 2020 на 2021 год из-за коронавируса.

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