ITF опубликовала регламент квалификации турнира Олимпийских игр
МОСКВА, 9 июн — РИА Новости. Международная федерация тенниса (ITF) на своем официальном сайте опубликовала регламент квалификации теннисного турнира Олимпийских игр в Токио.
МОСКВА, 9 июн — РИА Новости. Международная федерация тенниса (ITF) на своем официальном сайте опубликовала регламент квалификации теннисного турнира Олимпийских игр в Токио.
Допуск к участию в Олимпиаде будет осуществляться на основании рейтинга Aссоциации
Максимальное количество теннисистов от каждой страны не может превышать 12 человек (по шесть мужчин и женщин). В одиночных разрядах будут соревноваться по 64 теннисиста, в парном — 32 дуэта, в миксте — 16.
Не позже 10 июня 2021 года ITF проинформирует национальные федерации о том, кто квалифицировался для участия в турнире, до 17 июня должна быть подана национальная заявка.
Олимпиада в Токио была перенесена с 2020 на 2021 год