ITF опубликовала регламент квалификации турнира Олимпийских игр

Источник: AP 2020

Допуск к участию в Олимпиаде будет осуществляться на основании рейтинга Aссоциации теннисистов-профессионалов (АTP) и Женской теннисной ассоциации (WTA) от 7 июня 2021 года.

Максимальное количество теннисистов от каждой страны не может превышать 12 человек (по шесть мужчин и женщин). В одиночных разрядах будут соревноваться по 64 теннисиста, в парном — 32 дуэта, в миксте — 16.

Не позже 10 июня 2021 года ITF проинформирует национальные федерации о том, кто квалифицировался для участия в турнире, до 17 июня должна быть подана национальная заявка.