Кафельников прокомментировал устроенное Ефремовым смертельное ДТП

Источник: РИА "Новости"

Кафельников посчитал, что решать судьбу Ефремова должен суд. «Искренне соболезную семье погибшего. Мне почему-то кажется, что тюрьма — единственный способ избавиться от таких пагубных привычек, как алкоголизм и наркомания!» — прокомментировал он.

Вечером 8 июня Ефремов в состоянии алкогольного опьянения устроил аварию на Смоленской площади в Москве. Его автомобиль на высокой скорости выехал на встречную полосу и врезался в фургон, водитель которого умер в больнице. Актеру грозит тюремный срок, помимо алкоголя в его крови обнаружили наркотики.