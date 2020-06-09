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18:08 (мск), источник: Lenta.Ru

Кафельников прокомментировал устроенное Ефремовым смертельное ДТП

Бывший теннисист Евгений Кафельников в Twitter отреагировал на смертельное ДТП, устроенное актером Михаилом Ефремовым в центре Москвы.

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Источник: РИА "Новости"

Кафельников посчитал, что решать судьбу Ефремова должен суд. «Искренне соболезную семье погибшего. Мне почему-то кажется, что тюрьма — единственный способ избавиться от таких пагубных привычек, как алкоголизм и наркомания!» — прокомментировал он.

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Вечером 8 июня Ефремов в состоянии алкогольного опьянения устроил аварию на Смоленской площади в Москве. Его автомобиль на высокой скорости выехал на встречную полосу и врезался в фургон, водитель которого умер в больнице. Актеру грозит тюремный срок, помимо алкоголя в его крови обнаружили наркотики.

Кафельников — двукратный победитель турниров серии «Большого шлема» в одиночном разряде, а также обладатель золотой медали Олимпиады 2000 года в Сиднее.


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ТВЦ
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