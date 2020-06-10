Роджер Федерер отказался от выступления на турнирах в 2020 году
ТАСС, 10 июня. Швейцарский теннисист Роджер Федерер не будет выступать на турнирах в 2020 году. Об этом говорится в заявлении спортсмена в Twitter.
ТАСС, 10 июня. Швейцарский теннисист Роджер Федерер не будет выступать на турнирах в 2020 году. Об этом говорится в заявлении спортсмена в Twitter.
38-летний Федерер является рекордсменом по числу побед в одиночном разряде на Уимблдоне (8), всего на его счету 20 титулов в одиночном разряде на турнирах серии Большого шлема. Также он шесть раз побеждал на Итоговом турнире Ассоциации
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