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10:31 (мск), источник: ТАСС

Роджер Федерер отказался от выступления на турнирах в 2020 году

ТАСС, 10 июня. Швейцарский теннисист Роджер Федерер не будет выступать на турнирах в 2020 году. Об этом говорится в заявлении спортсмена в Twitter.

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Источник: Reuters

38-летний Федерер является рекордсменом по числу побед в одиночном разряде на Уимблдоне (8), всего на его счету 20 титулов в одиночном разряде на турнирах серии Большого шлема. Также он шесть раз побеждал на Итоговом турнире Ассоциации теннисистов-профессионалов (АТР). В общей сложности он выиграл 103 титула в одиночном разряде.

Теннисный сезон приостановлен до 31 июля из-за пандемии коронавируса.

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