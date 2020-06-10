Роджер Федерер отказался от выступления на турнирах в 2020 году

38-летний Федерер является рекордсменом по числу побед в одиночном разряде на Уимблдоне (8), всего на его счету 20 титулов в одиночном разряде на турнирах серии Большого шлема. Также он шесть раз побеждал на Итоговом турнире Ассоциации теннисистов-профессионалов (АТР). В общей сложности он выиграл 103 титула в одиночном разряде.