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13:41 (мск), источник: ТАСС

Турниры по теннису возобновятся во Франции с июля

ПАРИЖ, 13 июня. /ТАСС/. Профессиональные теннисные турниры возобновятся во Франции с июля на фоне постепенной отмены ограничений, связанных с пандемией коронавируса. Об этом сообщает пресс-служба Федерации тенниса Франции (FFT).

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«В сотрудничестве со своими научными экспертами FFT готовится к возобновлению соревнований по теннису и теннису на колясках после 22 июня на определенных условиях, — говорится в сообщении. — В процессе постепенного восстановления деятельности FFT организует этим летом Challenge Elite FFT, состоящий из трех соревнований, и перезапуск Профессиональной серии больших турниров для профессиональных игроков».

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Три турнира в рамках Challenge Elite FFT пройдут в Ницце, Канне и Вильнев-Лубе с 6 по 25 июля, в них примут участие 36 игроков. Параллельно около тридцати клубов по всей стране примут соревнования в рамках CNGT.

«Эти две серии позволят игрокам участвовать в матчах, вернуть себе форму перед началом международного сезона и получить призовые деньги, а также сохранить свои позиции в классификации или подняться выше, если наберут необходимые очки. В рамках этих состязаний арбитры и профессиональные тренеры также получат возможность вернуться на площадки и возобновить основную деятельность», — подчеркивается в заявлении.

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Федерация отмечает, что на любительском уровне 50% клубов во Франции вновь открыли двери для игроков в период с 11 мая по 1 июня. При этом 64% из них смогли возобновить обучение, однако вместо групповых сессий занятия проходят в индивидуальном порядке.

Число зараженных коронавирусом пациентов, находящихся в отделениях реанимации, снизилось во Франции до 879, согласно последним данным министерства здравоохранения страны по состоянию на вечер пятницы. Общее число летальных случаев на территории страны, по информации властей, достигло 29 374. С начала пандемии во Франции зарегистрировано более 155,5 тыс. случаев заражения коронавирусом. Начиная с 11 мая в стране проводится поэтапное снятие ограничений и возобновление работы различных отраслей экономики, 22 июня власти планируют перейти к третьему этапу послаблений.

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