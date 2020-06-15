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13:18 (мск), источник: ТАСС

Forbes: US Open состоится, несмотря на протесты теннисистов

ТАСС, 15 июня. Руководство Открытого чемпионата США по теннису (US Open) в ближайшее время опубликует официальное заявление о проведении турнира. Об этом сообщает американский журнал Forbes со ссылкой на свои источники.

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Ассоциация теннисистов-профессионалов (АТР) и Женская теннисная ассоциация (WTA) в скором времени должны одобрить план проведения турнира с 31 августа по 13 сентября. По информации источников, переговоры почти завершены, достигнуты договоренности с ассоциациями.

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Ожидается, что на арену не будут допущены болельщики и журналисты, но данная информация пока не подтверждена. Также спортсменам разрешается прибыть на турнир только с одним человеком в команде, а физиотерапевты, массажисты и остальной персонал будут предоставлены US Open.

Ранее о своем нежелании участвовать в турнире заявил лидер рейтинга АТР Новак Джокович, серб не согласен с рядом ограничений, выдвинутых организаторами турнира. Он также отметил, что большинство ведущих игроков считают условия проведения турнира экстремальными. 23-кратная победительница турниров серии Большого шлема американка Серена Уильямс также может пропустить турнир, так как хочет больше времени проводить со своей дочерью Олимпией, что будет невозможно при ограничении в одного человека в команде. Пятикратный победитель US Open Роджер Федерер пропустит турнир из-за операции на колене.

На данный момент международный теннисный сезон приостановлен до 31 июля.

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