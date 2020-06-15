Forbes: US Open состоится, несмотря на протесты теннисистов

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Ассоциация теннисистов-профессионалов (АТР) и Женская теннисная ассоциация (WTA) в скором времени должны одобрить план проведения турнира с 31 августа по 13 сентября. По информации источников, переговоры почти завершены, достигнуты договоренности с ассоциациями.

<script async src="https://cdn.viqeo.tv/js/vq_starter.js"></script> <p style="width:100%;height:0;position:relative;;display: inline-block;" class="viqeo-embed viqeo-horizontal viqeo-embed--b225baa18e5ba0ac6a60" data-vnd="b225baa18e5ba0ac6a60" data-profile="410" data-aspectRatio="0.5625"> <iframe src="https://cdn.viqeo.tv/embed/?vid=b225baa18e5ba0ac6a60" width="100%" height="100%" style="position:absolute;" frameBorder="0" allowFullScreen></iframe> </p> Во время загрузки произошла ошибка.

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Ожидается, что на арену не будут допущены болельщики и журналисты, но данная информация пока не подтверждена. Также спортсменам разрешается прибыть на турнир только с одним человеком в команде, а физиотерапевты, массажисты и остальной персонал будут предоставлены US Open.

Ранее о своем нежелании участвовать в турнире заявил лидер рейтинга АТР Новак Джокович, серб не согласен с рядом ограничений, выдвинутых организаторами турнира. Он также отметил, что большинство ведущих игроков считают условия проведения турнира экстремальными. 23-кратная победительница турниров серии Большого шлема американка Серена Уильямс также может пропустить турнир, так как хочет больше времени проводить со своей дочерью Олимпией, что будет невозможно при ограничении в одного человека в команде. Пятикратный победитель US Open Роджер Федерер пропустит турнир из-за операции на колене.