Александрова уступила Кристине Плишковой на выставочном турнире в Праге
МОСКВА, 15 июн — РИА Новости. Российская теннисистка Екатерина Александрова уступила чешке Кристине Плишковой в матче выставочного турнира в Праге.
МОСКВА, 15 июн — РИА Новости. Российская теннисистка Екатерина Александрова уступила чешке Кристине Плишковой в матче выставочного турнира в Праге.
Матч, прошедший в понедельник, завершился со счетом 6:2, 6:4 в пользу Плишковой. Теннисистки провели на корте чуть более часа.
Ранее в понедельник Александрова проиграла чешке Терезе Мартинцовой — 4:6, 2:6.