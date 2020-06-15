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15:52 (мск), источник: Спорт РИА Новости

Александрова уступила Кристине Плишковой на выставочном турнире в Праге

МОСКВА, 15 июн — РИА Новости. Российская теннисистка Екатерина Александрова уступила чешке Кристине Плишковой в матче выставочного турнира в Праге.

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Источник: РИА "Новости"

Матч, прошедший в понедельник, завершился со счетом 6:2, 6:4 в пользу Плишковой. Теннисистки провели на корте чуть более часа.

Ранее в понедельник Александрова проиграла чешке Терезе Мартинцовой — 4:6, 2:6.

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