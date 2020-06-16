СМИ: Мужской теннисный тур возобновится в августе турниром в Вашингтоне

Источник: Спорт РИА Новости

После этого у мужчин с 17 августа пройдет турнир в Нью-Йорке, где в конце августа стартует Открытый чемпионат США.

По данным источника, осенние азиатские турниры могут не состояться, игроки предпочитают отыграть на турнирах в Европе. Итоговый турнир ATP запланирован на 15—22 ноября в Лондоне.

У женщин сезон должен возобновиться 3 августа турнирами в Палермо и Чарльстоне. Затем 10 августа стартует турнир в Вашингтоне, а 17 августа — в Нью-Йорке.