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12:36 (мск), источник: Спорт РИА Новости

СМИ: Мужской теннисный тур возобновится в августе турниром в Вашингтоне

Тур Ассоциации теннисистов-профессионалов (ATP) возобновится 10 августа турниром в Вашингтоне, сообщает Marca.

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Источник: Спорт РИА Новости

После этого у мужчин с 17 августа пройдет турнир в Нью-Йорке, где в конце августа стартует Открытый чемпионат США.

По данным источника, осенние азиатские турниры могут не состояться, игроки предпочитают отыграть на турнирах в Европе. Итоговый турнир ATP запланирован на 15—22 ноября в Лондоне.

У женщин сезон должен возобновиться 3 августа турнирами в Палермо и Чарльстоне. Затем 10 августа стартует турнир в Вашингтоне, а 17 августа — в Нью-Йорке.

Ранее ATP и Женская теннисная ассоциация (WTA) продлили приостановку всех турниров до 31 июля из-за распространения коронавируса.

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