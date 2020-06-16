СМИ: Мужской теннисный тур возобновится в августе турниром в Вашингтоне
Тур Ассоциации
Тур Ассоциации
После этого у мужчин с 17 августа пройдет турнир в
По данным источника, осенние азиатские турниры могут не состояться, игроки предпочитают отыграть на турнирах в Европе. Итоговый турнир ATP запланирован на
У женщин сезон должен возобновиться 3 августа турнирами в Палермо и Чарльстоне. Затем 10 августа стартует турнир в Вашингтоне, а 17 августа — в
Ранее ATP и Женская теннисная ассоциация (WTA) продлили приостановку всех турниров до 31 июля