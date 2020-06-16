Александрова уступила Каролине Плишковой на выставочном турнире в Чехии
Первая ракетка России Екатерина Александрова проиграла чешке Каролине Плишковой в матче выставочного теннисного турнира в Праге.
Первая ракетка России Екатерина Александрова проиграла чешке Каролине Плишковой в матче выставочного теннисного турнира в Праге.
Встреча во вторник завершилась со счетом 6:2, 6:1 в пользу третьей ракетки мира. Теннисистки провели на корте чуть менее часа. На данный момент Александрова занимает 27-е место в рейтинге Женской теннисной ассоциации (WTA).
Ранее Ассоциация