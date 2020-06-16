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17:01 (мск), источник: Спорт РИА Новости

Александрова уступила Каролине Плишковой на выставочном турнире в Чехии

Первая ракетка России Екатерина Александрова проиграла чешке Каролине Плишковой в матче выставочного теннисного турнира в Праге.

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Источник: Спорт РИА Новости

Встреча во вторник завершилась со счетом 6:2, 6:1 в пользу третьей ракетки мира. Теннисистки провели на корте чуть менее часа. На данный момент Александрова занимает 27-е место в рейтинге Женской теннисной ассоциации (WTA).

Ранее Ассоциация теннисистов-профессионалов (ATP) и WTA продлили приостановку всех турниров до 31 июля из-за распространения коронавируса.

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