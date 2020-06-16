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19:37 (мск), источник: ТАСС

US Open пройдет в запланированные сроки и без зрителей

НЬЮ-ЙОРК, 16 июня. /ТАСС/. Открытый чемпионат США по теннису (US Open) пройдет в запланированные сроки и без зрителей. Об этом на пресс-конференции сообщил губернатор штата Нью-Йорк Эндрю Куомо.

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Источник: AFP 2020

US Open пройдет с 31 августа по 13 сентября в Нью-Йорке. «Открытый чемпионат США по теннису состоится в нью-йоркском районе Куинс, — сказал Куомо. — Он пройдет без зрителей на трибунах, но все любители спорта смогут следить за состязаниями по телевидению».

«Ассоциация тенниса США предпримет чрезвычайные меры для обеспечения безопасности спортсменов и персонала, — написал Куомо в Twitter. — Эти меры включают активное проведение тестов, дополнительные меры дезинфекции, дополнительные площади под раздевалки и специальные меры при размещении и транспортировке к месту проведения состязаний».

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US Open — ежегодные соревнования по теннису, один из четырех турниров серии Большого шлема. Соревнования проходят в конце августа — начале сентября в Нью-Йорке. Проведением соревнований занимается Ассоциация тенниса США.

По информации Университета Джонса Хопкинса, который проводит подсчеты на основе сведений федеральных и местных властей, в США зафиксировано более 2,11 млн случаев заражения коронавирусом, умерли свыше 116 тыс. человек.

В Нью-Йорке, согласно данным, размещенным во вторник на сайте мэрии, с начала пандемии зарегистрировано 207 049 случаев заражения коронавирусом, 53 571 человек был госпитализирован, 17 433 человека умерли.

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