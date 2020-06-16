US Open пройдет в запланированные сроки и без зрителей

Источник: AFP 2020

US Open пройдет с 31 августа по 13 сентября в Нью-Йорке. «Открытый чемпионат США по теннису состоится в нью-йоркском районе Куинс, — сказал Куомо. — Он пройдет без зрителей на трибунах, но все любители спорта смогут следить за состязаниями по телевидению».

«Ассоциация тенниса США предпримет чрезвычайные меры для обеспечения безопасности спортсменов и персонала, — написал Куомо в Twitter. — Эти меры включают активное проведение тестов, дополнительные меры дезинфекции, дополнительные площади под раздевалки и специальные меры при размещении и транспортировке к месту проведения состязаний».

US Open — ежегодные соревнования по теннису, один из четырех турниров серии Большого шлема. Соревнования проходят в конце августа — начале сентября в Нью-Йорке. Проведением соревнований занимается Ассоциация тенниса США.

По информации Университета Джонса Хопкинса, который проводит подсчеты на основе сведений федеральных и местных властей, в США зафиксировано более 2,11 млн случаев заражения коронавирусом, умерли свыше 116 тыс. человек.