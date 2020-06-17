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18:00 (мск), источник: Чемпионат.com

ATP опубликовала обновлённый календарь турниров. Сезон возобновится 14 августа

Ассоциация теннисистов-профессионалов (ATP) определилась с датой возобновления сезона, приостановленного в марте из-за пандемии коронавируса.

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Источник: AP 2020

Как сообщается в официальном «твиттере» организации, первым турниром после паузы станут соревнования в Вашингтоне (США), которые стартуют 14 августа.

В августе-сентябре состоятся:

Вашингтон (США) — дата старта 14 августа
Цинциннати (США) — дата старта 22 августа
Открытый чемпионат США — дата старта 31 августа
Кицбюэль (Австрия) — дата старта 8 сентября
Мадрид (Испания) — дата старта 13 сентября
Рим (Италия) — дата старта 20 сентября
Открытый чемпионат Франции — дата старта 27 сентября.

Судьба запланированного на 21—27 сентября турнира в Санкт-Петербурге остаётся неизвестной. Об отмене турнира не сообщалось — вероятнее всего, он пройдёт в более поздние сроки.

В середине июля ожидается дальнейшее обновление запланированного графика после «Ролан Гаррос», включая турниры в Азии перед европейскими турнирами в закрытых помещениях, кульминацией которого станет финал Nitto ATP в Лондоне, завершающий сезон.

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