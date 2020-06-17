Глава Французской федерации тенниса: Roland Garros пройдет со зрителями

Источник: AP 2020

Открытый чемпионат Франции изначально должен был пройти с 18 мая по 7 июня, однако турнир был перенесен из-за пандемии на период 27 сентября — 11 октября. Теннисный сезон возобновится женским турниром в итальянском Палермо 3 августа.

<script async src="https://cdn.viqeo.tv/js/vq_starter.js"></script> <p style="width:100%;height:0;position:relative;;display: inline-block;" class="viqeo-embed viqeo-horizontal viqeo-embed--9052db77dfa0613d46e1" data-vnd="9052db77dfa0613d46e1" data-profile="409" data-aspectRatio="0.5625"> <iframe src="https://cdn.viqeo.tv/embed/?vid=9052db77dfa0613d46e1" width="100%" height="100%" style="position:absolute;" frameBorder="0" allowFullScreen></iframe> </p> Во время загрузки произошла ошибка.

«Совершенно точно турнир будет проводиться со зрителями. Окончательного решения о количестве болельщиков на трибунах еще не принято, оно будет согласовано с государственными органами», — сказал Джудичелли.

Разочарование или счастье Конец пандемии

По словам главы FFT, турнир серии «Мастерс» в Париже пройдет в запланированный срок (с 31 октября по 8 ноября). Билеты на Открытый чемпионат Франции поступят в продажу в конце июня — начале июля.

Открытый чемпионат Франции является вторым из четырех турниров серии Большого шлема и проводится на грунтовом покрытии. Впервые он состоялся в 1891 году, с 1928 года турнир проводится на стадионе, названном в честь французского летчика Ролана Гарроса, погибшего в бою за месяц до окончания Первой Мировой войны и за день до своего 30-летия. Среди мужчин действующим победителем и рекордсменом по количеству побед с 12 титулами является испанец Рафаэль Надаль, у женщин наибольшее количество побед на счету американки Крис Эверт (7). Из россиян турнир выигрывали Евгений Кафельников (1996), Анастасия Мыскина (2004), Светлана Кузнецова (2009) и Мария Шарапова (2012, 2014).