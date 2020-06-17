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22:42 (мск), источник: ТАСС

Глава Французской федерации тенниса: Roland Garros пройдет со зрителями

ТАСС, 17 июня. Перенесенный из-за пандемии коронавируса Открытый чемпионат Франции в сезоне-2019/20 пройдет со зрителями. Об этом сообщил глава Французской федерации тенниса (FFT) Бернар Джудичелли, комментарий которого приводит агентство Рейтер.

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Источник: AP 2020

Открытый чемпионат Франции изначально должен был пройти с 18 мая по 7 июня, однако турнир был перенесен из-за пандемии на период 27 сентября — 11 октября. Теннисный сезон возобновится женским турниром в итальянском Палермо 3 августа.

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«Совершенно точно турнир будет проводиться со зрителями. Окончательного решения о количестве болельщиков на трибунах еще не принято, оно будет согласовано с государственными органами», — сказал Джудичелли.

Разочарование или счастье
Конец пандемии

По словам главы FFT, турнир серии «Мастерс» в Париже пройдет в запланированный срок (с 31 октября по 8 ноября). Билеты на Открытый чемпионат Франции поступят в продажу в конце июня — начале июля.

Открытый чемпионат Франции является вторым из четырех турниров серии Большого шлема и проводится на грунтовом покрытии. Впервые он состоялся в 1891 году, с 1928 года турнир проводится на стадионе, названном в честь французского летчика Ролана Гарроса, погибшего в бою за месяц до окончания Первой Мировой войны и за день до своего 30-летия. Среди мужчин действующим победителем и рекордсменом по количеству побед с 12 титулами является испанец Рафаэль Надаль, у женщин наибольшее количество побед на счету американки Крис Эверт (7). Из россиян турнир выигрывали Евгений Кафельников (1996), Анастасия Мыскина (2004), Светлана Кузнецова (2009) и Мария Шарапова (2012, 2014).

Открытый чемпионат Франции станет третьим турниром серии Большого шлема в текущем сезоне, в январе-феврале прошел Открытый чемпионат Австралии, Уимблдон был отменен, Открытый чемпионат США состоится с 31 августа по 13 сентября.

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