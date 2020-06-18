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10:12 (мск), источник: Спорт РИА Новости

Линейных судей на US Open частично заменит система HawkEye Live

Линейных судей на Открытом чемпионате США по теннису частично заменит электронная система HawkEye Live.

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Источник: Спорт РИА Новости

Об этом организаторы объявили на пресс-конференции, запись которой опубликована на сайте турнира.

Система HawkEye Live используется в футболе для определения пересечения мяча линии ворот. При этом организаторы US Open сообщили, что линейные судьи в полном составе по-прежнему будут работать на центральных кортах имени Артура Эша и Луи Армстронга. На остальных кортах их количество сократится до трех человек.

Кроме того, болбоев заменят взрослые, журналисты не будут иметь допуск к местам проведения турнира, соревнования пройдут без квалификации и с сокращённой парной сеткой.

Во вторник губернатор штата Нью-Йорк Эндрю Куомо сообщил, что US Open-2020 пройдет без зрителей в запланированные сроки — с 31 августа по 13 сентября.

В марте Ассоциация теннисистов-профессионалов (ATP) и Женская теннисная ассоциация (WTA) приняли решение приостановить все турниры из-за распространения коронавируса до конца июля. Кроме того, впервые с 1945 года был отменен Уимблдонский турнир, а «Ролан Гаррос» был перенесен на вторую половину сентября.

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