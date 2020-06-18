Линейных судей на US Open частично заменит система HawkEye Live
Линейных судей на Открытом чемпионате США по теннису частично заменит электронная система HawkEye Live.
Линейных судей на Открытом чемпионате США по теннису частично заменит электронная система HawkEye Live.
Об этом организаторы объявили на
Система HawkEye Live используется в футболе для определения пересечения мяча линии ворот. При этом организаторы US Open сообщили, что линейные судьи в полном составе
Кроме того, болбоев заменят взрослые, журналисты не будут иметь допуск к местам проведения турнира, соревнования пройдут без квалификации и с сокращённой парной сеткой.
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