Линейных судей на US Open частично заменит система HawkEye Live

Источник: Спорт РИА Новости

Об этом организаторы объявили на пресс-конференции, запись которой опубликована на сайте турнира.

Система HawkEye Live используется в футболе для определения пересечения мяча линии ворот. При этом организаторы US Open сообщили, что линейные судьи в полном составе по-прежнему будут работать на центральных кортах имени Артура Эша и Луи Армстронга. На остальных кортах их количество сократится до трех человек.

Кроме того, болбоев заменят взрослые, журналисты не будут иметь допуск к местам проведения турнира, соревнования пройдут без квалификации и с сокращённой парной сеткой.

Во вторник губернатор штата Нью-Йорк Эндрю Куомо сообщил, что US Open-2020 пройдет без зрителей в запланированные сроки — с 31 августа по 13 сентября.