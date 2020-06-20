Александра Саснович посеяна под первым номером на чемпионате Беларуси по теннису

В основной сетке женского турнира под первым номером посеяна Александра Саснович, занимающая 119-е место в рейтинге WTA.

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Второй номер посева у 110-й ракетки мира россиянки Маргариты Гаспарян. Также среди участниц соревнований ближайший резерв белорусской национальной сборной Анна Кубарева, Ирина Шиманович, Юлия Готовко, Шалимар Тальби и лучшие юниорки.

У мужчин за чемпионский титул, в частности, поспорят резервисты сборной Беларуси Александр Згировский, Иван Лютаревич, Александр Булицкий, Денис Жарин, Артем Бардин, Александр Леоненко и другие молодые мастера. Одним из фаворитов считается российский теннисист Аслан Карацев, у которого 253-й номер рейтинга АТР.