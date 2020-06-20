Рублёв выиграл первый матч после перерыва, одолев Чилича на Adria Tour
Российский теннисист Андрей Рублёв выиграл первый же матч после перерыва
Российский теннисист Андрей Рублёв выиграл первый же матч после перерыва
На выставочном турнире Adria Tour в Задаре (Хорватия) Рублёв нанёс поражение хозяину корта Марину Чиличу со счётом 4:3 (7:5), 2:4, 4:1. Соперники провели на корте 1 час 24 минуты. Рублёв 4 раза подал навылет, допустил две двойные ошибки и реализовал 2
В той же подгруппе серб Данило Петрович неожиданно нанёс поражение представителю Германии Александру Звереву — 4:3, 4:3.
В другом квартете хорват Борна Чорич разгромил болгарина Григора Димитрова — 4:1, 4:1, а первая ракетка мира серб Новак Джокович не без труда одолел соотечественника, Педю Крстина, — 4:3, 4:1.
Матчи второго тура в своих подгруппах участники проведут сегодня же. Рублёв сыграет с Петровичем, а Джокович — с Чоричем.