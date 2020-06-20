Рублёв выиграл первый матч после перерыва, одолев Чилича на Adria Tour

Источник: AP 2020

На выставочном турнире Adria Tour в Задаре (Хорватия) Рублёв нанёс поражение хозяину корта Марину Чиличу со счётом 4:3 (7:5), 2:4, 4:1. Соперники провели на корте 1 час 24 минуты. Рублёв 4 раза подал навылет, допустил две двойные ошибки и реализовал 2 брейк-пойнта из 6. Чилич подал 4 эйса, 4 раза ошибся на подаче и реализовал два брейка.

В той же подгруппе серб Данило Петрович неожиданно нанёс поражение представителю Германии Александру Звереву — 4:3, 4:3.

В другом квартете хорват Борна Чорич разгромил болгарина Григора Димитрова — 4:1, 4:1, а первая ракетка мира серб Новак Джокович не без труда одолел соотечественника, Педю Крстина, — 4:3, 4:1.