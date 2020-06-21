СМИ: ATP утвердила медицинский протокол для проведения турниров

По информации издания, всем участникам соревнований, включая игроков, тренеров, физиотерапевтов, арбитров и организаторов турнира, будут измерять температуру. Если она поднимется выше 37,8 градуса, человек не будет допущен на территорию соревнований и будет помещен в карантин. По прибытии на турнир все участники будут сдавать тест на COVID-19, его необходимо будет пересдавать каждые четыре дня. В случае положительного результата все лица, контактировавшие с заболевшим, будут проходить тестирование раз в два дня, а температура будет измеряться ежедневно.