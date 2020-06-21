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10:20 (мск), источник: Спорт РИА Новости

СМИ: ATP утвердила медицинский протокол для проведения турниров

МОСКВА, 21 июн — РИА Новости. Ассоциация теннисистов-профессионалов (ATP) утвердила медицинский протокол для проведения турниров, сообщает Marca.

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Ранее ATP объявила, что мужской тур, приостановленный из-за пандемии коронавируса, возобновится 14 августа турниром в Вашингтоне.

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По информации издания, всем участникам соревнований, включая игроков, тренеров, физиотерапевтов, арбитров и организаторов турнира, будут измерять температуру. Если она поднимется выше 37,8 градуса, человек не будет допущен на территорию соревнований и будет помещен в карантин. По прибытии на турнир все участники будут сдавать тест на COVID-19, его необходимо будет пересдавать каждые четыре дня. В случае положительного результата все лица, контактировавшие с заболевшим, будут проходить тестирование раз в два дня, а температура будет измеряться ежедневно.

Доступ на территорию турнира будет разрешен игрокам, двум членам команды, работникам для проведения соревнований, работникам ATP, допинг-контролерам и представителям антикоррупционной программы.

Также отмечается, что ATP рекомендует теннисистам пройти тест на коронавирус перед вылетом на место проведения турнира.

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