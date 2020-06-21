СМИ: ATP утвердила медицинский протокол для проведения турниров
МОСКВА, 21 июн — РИА Новости. Ассоциация
МОСКВА, 21 июн — РИА Новости. Ассоциация
Ранее ATP объявила, что мужской тур, приостановленный
По информации издания, всем участникам соревнований, включая игроков, тренеров, физиотерапевтов, арбитров и организаторов турнира, будут измерять температуру. Если она поднимется выше 37,8 градуса, человек не будет допущен на территорию соревнований и будет помещен в карантин. По прибытии на турнир все участники будут сдавать тест на COVID-19, его необходимо будет пересдавать каждые четыре дня. В случае положительного результата все лица, контактировавшие с заболевшим, будут проходить тестирование раз в два дня, а температура будет измеряться ежедневно.
Доступ на территорию турнира будет разрешен игрокам, двум членам команды, работникам для проведения соревнований, работникам ATP,
Также отмечается, что ATP рекомендует теннисистам пройти тест на коронавирус перед вылетом на место проведения турнира.