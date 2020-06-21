Манеж ЦСКА может стать местом проведения теннисного турнира «ВТБ Кубок Кремля»

Турнир, который проводится ежегодно с 1990 года, ранее традиционно проходил на кортах спортивного комплекса «Олимпийский». В 2019 году спорткомплекс закрылся на реконструкцию, которая будет проходить поэтапно и займет два года. В прошлом году «ВТБ Кубок Кремля» прошел в «Крылатском».
«Сейчас вопросов много: будем ли мы играть со зрителями или будет ограничено посещение трибун? Где мы будем играть? Мое мнение, что лучший вариант для нас — манеж ЦСКА, где не так давно мы проводили матч Кубка Федерации, — сказал Тарпищев. — Но это еще надо будет обсуждать».
17 июня Женская теннисная ассоциация (WTA) объявила о переносе женской части «ВТБ Кубка Кремля» на 2—8 ноября из-за пандемии коронавируса, изначально проведение женского турнира планировалось одновременно с соревнованиями у мужчин — с 19 по 25 октября. Ранее Тарпищев сообщил ТАСС, что Ассоциация теннисистов-профессионалов (АТР) сохранит сроки проведения мужского турнира «ВТБ Кубок Кремля».