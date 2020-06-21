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16:31 (мск), источник: ТАСС

Манеж ЦСКА может стать местом проведения теннисного турнира «ВТБ Кубок Кремля»

МОСКВА, 21 июня. /Корр. ТАСС Андрей Карташов/. Легкоатлетический манеж ЦСКА может стать местом проведения теннисного турнира «ВТБ Кубок Кремля» в 2020 году. Об этом ТАСС сообщил президент Федерации тенниса России Шамиль Тарпищев.

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Источник: РИА "Новости"

Турнир, который проводится ежегодно с 1990 года, ранее традиционно проходил на кортах спортивного комплекса «Олимпийский». В 2019 году спорткомплекс закрылся на реконструкцию, которая будет проходить поэтапно и займет два года. В прошлом году «ВТБ Кубок Кремля» прошел в «Крылатском».

«Сейчас вопросов много: будем ли мы играть со зрителями или будет ограничено посещение трибун? Где мы будем играть? Мое мнение, что лучший вариант для нас — манеж ЦСКА, где не так давно мы проводили матч Кубка Федерации, — сказал Тарпищев. — Но это еще надо будет обсуждать».

17 июня Женская теннисная ассоциация (WTA) объявила о переносе женской части «ВТБ Кубка Кремля» на 2—8 ноября из-за пандемии коронавируса, изначально проведение женского турнира планировалось одновременно с соревнованиями у мужчин — с 19 по 25 октября. Ранее Тарпищев сообщил ТАСС, что Ассоциация теннисистов-профессионалов (АТР) сохранит сроки проведения мужского турнира «ВТБ Кубок Кремля».

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