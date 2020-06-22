Тарпищев считает, что проведение теннисных турниров в июне было ошибкой из-за коронавируса

По ходу выставочного турнира в Хорватии коронавирус был выявлен у болгарина Григора Димитрова и его тренера, хорвата Борны Чорича, а также у фитнес-тренера сербского теннисиста Новака Джоковича. В финале россиянин Андрей Рублев должен был сыграть с Джоковичем, но турнир был досрочно завершен. В хорватских СМИ сообщалось, что тесты остальных 19 игроков и тренеров показали отрицательный результат. Рублев позднее подтвердил, что не болен коронавирусной инфекцией.

«Я считаю, что надо было июль выдерживать, слишком рано начали проводить турниры, не только в теннисе — и в других видах спорта, — сказал Тарпищев. — А к нам в Россию вообще позже, чем в Европу пришел вирус, но мы почему-то идем по европейскому образцу и уже сняли ограничения. Я лично считаю, что как было закрыто — с позиции ресторанов, других общественных мест — надо было держать как можно дольше. Мне кажется выход был рановат».