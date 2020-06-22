Теннисист Александр Зверев сдал отрицательный тест на коронавирус

Зверев в воскресенье проиграл россиянину Андрею Рублеву в рамках выставочного турнира в Хорватии. Позднее финал турнира был отменен после того, как положительный анализ на коронавирус сдал болгарский теннисист Григор Димитров.

«Только что мне сообщили, что я и моя команда сдали отрицательные анализы. Приношу извинения всем, кого подверг потенциальному риску, играя на турнире. Я продолжу следовать рекомендациям по самоизоляции. Все члены моей команды и я продолжим сдавать тесты», — написал Зверев на своей странице в Twitter.