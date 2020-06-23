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16:53 (мск), источник: Sport24

Лучший теннисист мира сдал положительный анализ на коронавирус. Перед этим Джокович заразил других

Список заболевших пополняется.

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Когда в разгар пандемии 1-я ракетка мира Новак Джокович объявил о проведении серии собственных турниров, многие отнеслись к этому с недоумением. Когда Новак сказал, что матчи будут проходить со зрителями, многие удивились еще больше. А когда серб начал выкладывать фото и видео с места событий, где нет ни намека на санитарные меры, на Джоковича обрушился настоящий шквал критики.

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«Да, были критические замечания, особенно со стороны Запада: «Почему у вас толпа? Почему нет социального дистанцирования? Почему вы проводите подобные мероприятия в разгар очень тяжелой пандемии на Западе?» Но обстоятельства коронавируса в каждой части мира разные. Трудно объяснить людям, что ситуация в Америке и Великобритании отлична от ситуации в Сербии и соседних странах.

Очевидно, что организаторы Adria Tour следуют правилам и мерам, которые регулируются государственными учреждениями здравоохранения. Мы никогда не пересекали эту черту и ждали от них зеленый свет для пропуска зрителей. Спросили, сколько болельщиков может прийти, нужно ли социальное дистанцирование. Мы прошли через все это, и результат получился потрясающим, — говорил Новак меньше недели назад.

Но за эти дни все очень круто изменилось. Сперва Черногория отказала сербу в проведении 3-го тура Adria Tour. А финал хорватского этапа, в котором должны были сыграть Джокович и россиянин Андрей Рублев, был отменен всего за 5 минут до старта. Причина — ковид у Григора Димитрова, о котором он узнал в Монако. За две недели до положительного теста болгарин как раз играл в Задаре и Белграде, где о социальной дистанции забыли почти все. Нашли коронавирус и у тренера Димитрова Кристиана Гроха.

Вскоре стало известно, что игравший с Димитровым Борна Чорич также сдал положительный тест на коронавирус. Затем список официально заболевших пополнили игравший на турнире Виктор Троицки и его беременная жена. Чуть позже стало известно, что 5-летний внук владельца ресторана «Нико», где спортсмены проводили вечеринку по поводу старта, также сдал положительный тест на коронавирус.

Американский теннисист Теннис Сандгрен сразу выразил уверенность, что ковидом заразился и Новак.

— Если у Новака не обнаружат коронавирус, я начну заряжать воду положительной энергией.

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Сам Джокович изначально сдавать тест отказался, так как хорошо себя чувствовал и не испытывал симптомов, как и все в его команде и окружении. Но вскоре сообщили, что фитнес-тренер Новака Марко Панини тоже имеет положительный результат на ковид. После отмены финала Джокович уехал в Белград и… тоже сдал положительный анализ на коронавирус.

— Когда мы приехали в Белград, сразу сдали тесты. Мой результат, как и у моей жены Елены — положительный, у наших детей — отрицательный.

Все, что мы делали в прошлом месяце, мы делали с чистым сердцем и искренними намерениями. Турнир был организован в тот момент, когда вирус пошел на спад. Мы считали, что соблюдали все условия для проведения турнира. К сожалению, этот вирус все еще присутствует, и это новая реальность, с которой мы все еще учимся справляться и жить. Надеюсь, со временем мы сможем жить, как раньше.

Я очень сожалею о каждом отдельном случае заражения. Надеюсь, это не осложнит чью-либо ситуацию со здоровьем, и что все будет хорошо.

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Помните, как Новак не хотел ехать на US Open из-за строгих санитарных мер? Что-то подсказывает, что теперь Джокович будет всеми руками и ногами за соблюдение всех условий проведения американского мэйджора.

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