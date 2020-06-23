Лучший теннисист мира сдал положительный анализ на коронавирус. Перед этим Джокович заразил других
Список заболевших пополняется.
Список заболевших пополняется.
Когда в разгар пандемии 1-я ракетка мира Новак Джокович объявил о проведении серии собственных турниров, многие отнеслись к этому с недоумением. Когда Новак сказал, что матчи будут проходить со зрителями, многие удивились еще больше. А когда серб начал выкладывать фото и видео с места событий, где нет ни намека на санитарные меры, на Джоковича обрушился настоящий шквал критики.
«Да, были критические замечания, особенно со стороны Запада: «Почему у вас толпа? Почему нет социального дистанцирования? Почему вы проводите подобные мероприятия в разгар очень тяжелой пандемии на Западе?» Но обстоятельства коронавируса в каждой части мира разные. Трудно объяснить людям, что ситуация в Америке и Великобритании отлична от ситуации в Сербии и соседних странах.
Очевидно, что организаторы Adria Tour следуют правилам и мерам, которые регулируются государственными учреждениями здравоохранения. Мы никогда не пересекали эту черту и ждали от них зеленый свет для пропуска зрителей. Спросили, сколько болельщиков может прийти, нужно ли социальное дистанцирование. Мы прошли через все это, и результат получился потрясающим, — говорил Новак меньше недели назад.
Но за эти дни все очень круто изменилось. Сперва Черногория отказала сербу в проведении 3-го тура Adria Tour. А финал хорватского этапа, в котором должны были сыграть Джокович и россиянин Андрей Рублев, был отменен всего за 5 минут до старта. Причина — ковид у Григора Димитрова, о котором он узнал в Монако. За две недели до положительного теста болгарин как раз играл в Задаре и Белграде, где о социальной дистанции забыли почти все. Нашли коронавирус и у тренера Димитрова Кристиана Гроха.
Вскоре стало известно, что игравший с Димитровым Борна Чорич также сдал положительный тест на коронавирус. Затем список официально заболевших пополнили игравший на турнире Виктор Троицки и его беременная жена. Чуть позже стало известно, что 5-летний внук владельца ресторана «Нико», где спортсмены проводили вечеринку по поводу старта, также сдал положительный тест на коронавирус.
Американский теннисист Теннис Сандгрен сразу выразил уверенность, что ковидом заразился и Новак.
— Если у Новака не обнаружат коронавирус, я начну заряжать воду положительной энергией.
Сам Джокович изначально сдавать тест отказался, так как хорошо себя чувствовал и не испытывал симптомов, как и все в его команде и окружении. Но вскоре сообщили, что
— Когда мы приехали в Белград, сразу сдали тесты. Мой результат, как и у моей жены Елены — положительный, у наших детей — отрицательный.
Все, что мы делали в прошлом месяце, мы делали с чистым сердцем и искренними намерениями. Турнир был организован в тот момент, когда вирус пошел на спад. Мы считали, что соблюдали все условия для проведения турнира. К сожалению, этот вирус все еще присутствует, и это новая реальность, с которой мы все еще учимся справляться и жить. Надеюсь, со временем мы сможем жить, как раньше.
Я очень сожалею о каждом отдельном случае заражения. Надеюсь, это не осложнит
Помните, как Новак не хотел ехать на US Open